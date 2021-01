Trump neplánuje udeliť milosť sebe ani svojej rodine

Americký prezident Donald Trump sa nechystá udeliť milosť sebe ani členom svojej rodiny. Uviedla to v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.





Trump, ktorý za posledný mesiac v dvoch vlnách podpísal sériu milostí, sa podľa tohto zdroja v nedeľu stretol so svojimi poradcami, aby dopracovali zoznam viac ako 100 milostí, ktoré mieni udeliť v utorok, teda v posledný deň vo funkcii pred inauguráciou svojho nástupcu Joea Bidena.Televízia CNN uviedla, že na tomto zozname sa má nachádzať doktor Salomon Melgen, prominentný lekár z Palm Beach, odsúdený za desiatky podvodov.Poradcovia Bieleho domu predtým uviedli, že Trump s nimi hovoril o tom, či pred skončením funkčného obdobia omilostí sám seba. Niektorí predstavitelia jeho administratívy však Trumpa pred týmto krokom varovali, pretože by to mohlo vzbudiť dojem, že je vinný, píše Reuters.Niektorí právni experti tvrdia, že takáto milosť by bola protiústavná, pretože porušuje základnú zásadu, že prezident nesmie byť sám sebe sudcom. Iní tvrdia opak, pretože milosť je v americkej ústave formulovaná veľmi vágne a táto právomoc nie je výslovne obmedzená.Snemovňa reprezentantov Kongresu USA, kde majú väčšinu demokrati, spustila minulý týždeň voči Trumpovi proces ústavnej žaloby (impeachment) za podnecovanie svojich prívržencov k útoku na Kapitol zo 6. januára. Ak by ho uznal Senát za vinného, mohlo by mu to zabrániť v plánovanej kandidatúre na prezidentka v roku 2024.