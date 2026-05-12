 Utorok 12.5.2026
 Meniny má Pankrác
 24hod.sk    Zo zahraničia

12. mája 2026

Trump nominoval Douga Mastriana na post veľvyslanca na Slovensku


Tagy: americko-slovenské vzťahy

Spojené štáty momentálne nemajú veľvyslanca na Slovensku. Gautam A. Rana, ktorý bol veľvyslancom od septembra 2022, skončil vo svojej funkcii v polovici januára tohto roka. Prezident USA



12.5.2026 (SITA.sk) - Spojené štáty momentálne nemajú veľvyslanca na Slovensku. Gautam A. Rana, ktorý bol veľvyslancom od septembra 2022, skončil vo svojej funkcii v polovici januára tohto roka.


Prezident USA Donald Trump nominoval na post nového amerického veľvyslanca na Slovensku Douga Mastriana - republikánskeho politika a bývalého kandidáta na guvernéra Pensylvánie. Oznámil to Biely dom, pričom nomináciu ešte musí potvrdiť americký Senát.

Mastriano patrí medzi Trumpových dlhoročných spojencov a výrazne podporoval jeho nepodložené tvrdenia o zmanipulovaných prezidentských voľbách v roku 2020. V roku 2022 kandidoval za republikánov na post guvernéra Pensylvánie, no vo voľbách neuspel.

Po oznámení nominácie na Facebooku uviedol, že sa teší na zastupovanie Spojených štátov na Slovensku a na posilňovanie vzťahov medzi oboma krajinami. Zároveň potvrdil, že dovtedy zostáva senátorom štátu Pensylvánia.

Nominácia Mastriana prichádza v období zvýšeného dôrazu Washingtonu na strednú Európu, bezpečnostnú spoluprácu v rámci NATO a pokračujúcu vojnu na Ukrajine. Slovensko je pre Spojené štáty dôležitým partnerom najmä v oblasti obrany a energetickej bezpečnosti.

Zdroj: SITA.sk - Trump nominoval Douga Mastriana na post veľvyslanca na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

