 Utorok 12.5.2026
 Meniny má Pankrác
 24hod.sk    Zo zahraničia

12. mája 2026

Napätie na Blízkom východe rastie, Trump zvažuje eskortovanie lodí a OSN varuje pred hladom


trump_959_6 676x451 12.5.2026 (SITA.sk) - Situácia v regióne je mimoriadne nestabilná, pribúdajú sankcie, útoky aj obavy z rozsiahlej energetickej a humanitárnej krízy.

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je „na masívnej podpore prístrojov“ a zvažuje obnovenie námorných eskort obchodných lodí cez Hormuzský prieliv. Teherán medzitým pohrozil tvrdou odvetou proti akejkoľvek agresii.


„Naše ozbrojené sily sú pripravené odpovedať a udeliť lekciu za akúkoľvek agresiu,“ uviedol predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf. Dodal, že „zlá stratégia a zlé rozhodnutia vždy vedú k zlým výsledkom“.



Nové sankcie


Spojené štáty zároveň zaviedli nové sankcie proti 12 osobám a subjektom, ktoré podľa Washingtonu pomáhali pri predaji iránskej ropy do Číny. Len niekoľko hodín predtým oznámila vlastné sankcie aj Británia.


Denník The Wall Street Journal medzitým informoval, že Spojené arabské emiráty minulý mesiac údajne podnikli útoky proti Iránu. Agentúra AFP tieto informácie nedokázala nezávisle overiť.



Libanon krváca


Napätie pokračuje aj v Libanone. Libanonské štátne médiá uviedli, že izraelské útoky na mesto Kfar Dounine na juhu krajiny zabili šesť ľudí a ďalších sedem zranili, napriek pokračujúcemu prímeriu medzi Izraelom a Hizballáhom.



Hrozí hlad


OSN zároveň varovala pred hroziacou humanitárnou katastrofou. Šéf pracovnej skupiny OSN Jorge Moreira da Silva upozornil, že ak sa čoskoro neobnoví preprava hnojív cez Hormuzský prieliv, desiatky miliónov ľudí môžu čeliť hladu.


„Máme pred sebou niekoľko týždňov na to, aby sme zabránili tomu, čo bude pravdepodobne masívna humanitárna kríza,“ povedal.



Najväčší šok v dejinách


Šéf saudskoarabskej ropnej spoločnosti Aramco Amín Násir označil súčasnú situáciu za „najväčší energetický šok v dejinách“. Podľa neho môže návrat trhu do normálu trvať až do roku 2027 aj v prípade, že Hormuzský prieliv bude čoskoro znovu otvorený.


Ceny ropy v utorok vzrástli po stagnácii rokovaní medzi USA a Iránom. Severomorská ropa Brent sa počas ázijského obchodovania dostala nad 105 dolárov za barel, zatiaľ čo americká ropa WTI stúpla približne na 99 dolárov za barel.




Zdroj: SITA.sk - Napätie na Blízkom východe rastie, Trump zvažuje eskortovanie lodí a OSN varuje pred hladom © SITA Všetky práva vyhradené.

