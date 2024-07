Trump po pokuse o atentát prepísal svoj prejav na nominačný zjazd republikánov. Je to šanca zjednotiť krajinu, vyhlásil

15.7.2024 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump povedal, že potom, ako sa v sobotu stal terčom pokusu o atentát, prepísal svoj prejav pre štvrtkový nominačný zjazd Republikánskej strany v Milwaukee. Vyjadril sa takto v článku, ktorý v nedeľu večer zverejnil web The Washington Examiner.Trump, o ktorom sa predpokladá, že sa stane republikánskym kandidátom na post prezidenta, povedal, že v prepracovanom prejave vyzve na nové úsilie o národnú jednotu, pričom poznamenal, že mu telefonovali ľudia s rôznymi politickými názormi.„Je to šanca zjednotiť celú krajinu, dokonca aj celý svet. Prejav bude veľmi odlišný, veľmi odlišný, ako by bol pred dvoma dňami,“ povedal Trump.