Trump utŕžil ďalšiu ranu, žalobu proti víťazstvu Bidena zamietol aj najvyšší súd

Trump menoval troch sudcov

Dôkazy o podvode nenašli

9.12.2020 - Najvyšší súd Spojených štátov amerických zamietol žalobu proti volebnému víťazstvu novozvoleného prezidenta Joea Bidena v štáte Pensylvánia. Tamojší republikáni chceli zvrátiť potvrdenie výsledkov novembrových prezidentských volieb. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Pensylvánsky guvernér Tom Wolf potvrdil Bidenovo víťazstvo minulý mesiac. Republikáni v štáte to však chceli zmeniť a obrátili sa na štátny súd, ktorý to minulý týždeň zamietol. Následne sa odvolali na najvyšší súd vo Washingtone, no ani ten im nedal uspokojivú reakciu."Žiadosť o súdny príkaz predložená sudcovi Alitovi a ním predložená Súdnemu dvoru je zamietnutá," rozhodol v utorok v jednej vete najvyšší súd.Utorkové rozhodnutie je ranou pre dosluhujúceho republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane bez dôkazov hovorí o volebnom podvode a naznačil, že o výsledkoch volieb rozhodne Najvyšší súd Spojených štátov. Tam počas svojho úradovania menoval troch sudcov, vrátane konzervatívnej sudkyne Amy Coney Barrett, ktorá nahradila zosnulú liberálnu ikonu Ruth Bader Ginsburg.Od novembrovej prehry vo voľbách Trump a jeho podporovatelia podali desiatky žalôb spochybňujúcich výsledky. V utorok napríklad podali texaskí republikáni na Najvyššom súde USA žalobu, v ktorej obviňujú štyri ďalšie štáty z volebných nezrovnalostí. Minulý týždeň pritom minister spravodlivosti William Barr uviedol, že jeho rezort nenašiel žiadne dôkazy o masovom podvode počas tohtoročných volieb.Demokrat Biden porazil Trumpa v pomere 306 k 232 hlasov v Zbore voliteľov a získal o sedem miliónov hlasov voličov viac ako jeho republikánsky oponent. Zbor voliteľov, ktorý volí prezidenta, sa stretne 14. decembra, aby oficiálne odovzdal svoje hlasy.