Tventy One Pilots prvou hviezdou Colours of Ostrava 2020

Miliardy prehraní piesní na YouTube či Spotify, bleskom vypredané najväčšie koncertné haly, cena Grammy, nominácia na Brit Awards, ale predovšetkým neuveriteľné, strhujúce vystúpenia... to všetko patrí k Twenty One Pilots, ktorú tvorí spevák a multiinštrumentalista Tyler Joseph a bubeník Josh Dun.

“Na Colours of Ostrava sa na nich veľmi tešíme, pretože ich euforické koncerty predstavujú neuveriteľný zážitok. Počas nich si vystačia iba sami dvaja, podporení dokonalou vizuálne a svetelne zladenou show, do ktorej patrí veľa prevlekov, efektných kostýmov, občas aj horiaci automobil a strhujúca energia, s akou Josh bubnuje, robí premety a Tylor strieda jeden nástroj za druhým,” opisuje riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Twenty One Pilots s prirodzenou originalitou a neuveriteľnou rýchlosťou striedajú elektropop, reggae, hip hop, drum & bass, punk alebo hymnické klavírne balady. „Niektorí ľudia tvrdia, že už nejde nič nové vymyslieť, a my sa neustále snažíme dokázať, že sa mýlia,“ hovoria. “Spomeňte si na akúkoľvek svetovú hudobnú cenu a je vysoko pravdepodobné, že ju Twenty One Pilots buď získali, alebo na ňu boli aspoň nominovaní,” dopĺňa Zlata Holušová. Ich vynikajúce videoklipy Stressed Out a Heathens majú na YouTube miliardovú sledovanosť a ďalšie ich v úspešnosti nasledujú. Na iTunes v šesťdesiatych krajinách nebol pre nich problém stať sa sveta číslom jedna.

Twenty One Pilots pochádzajú z amerického Ohia a pomenovali sa podľa tragického príbehu z knihy Arthura Millera All My Sons, kde ľudskou vinou zahynulo dvadsaťjeden pilotov. Svoju kariéru, ktorá neuveriteľne graduje od roku 2009, popísali lakonicky: „Snažili sme sa zaujať miestnu scénu, potom regionálnu a ďalej si už nič nepamätáme. Tak rýchlo to všetko prišlo.“ Obrovský celosvetový úspech dosiahli s vysoko zábavnou hudbou kmitajúcou medzi najrôznejšími žánrami a zároveň znepokojujúcimi témami o úzkostiach, depresiách, neistotách a prekonávaní osobných démonov. “Keď skladáte hudbu, ktorá vyjadruje pochybnosti, starosti alebo myšlienky o temnejších veciach, ktorými prechádza dospievajúci človek, ľudia začnú počúvať niekoho, kto o tom hovorí nahlas.”

Vydali päť albumov a dva posledné - Blurryface a Trench, predávajúce sa po miliónoch - koncipovali na seba tématicky nadväzujúce, alegoricky vyznievajúce fantasy opusy o dusiacich sa neistotách. “Myslím si, že naša kultúra, pokiaľ ide o samovraždu alebo depresie, urobila veľký pokrok. Som hrdý, že práve hudba je na vrchole, pokiaľ sa týka schopnosti o tom hovoriť otvorene a hovoriť o tom je tak dôležité,” vysvetlil Tyler potrebu najvyššej možnej miery úprimnej otvorenosti týkajúcej sa úteku z osobnej pustatiny ako v skladbe Car Radio symbolizujúce názor “ticho je násilie”.

Devätnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 15. do 18. júla 2020 opäť v úchvatnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic. Program na 24 vonkajších aj krytých scénach ponúkne viac ako 450 bodov - okrem koncertov viac ako 120 zahraničných a domácich kapiel, taktiež diskusie v rámci medzinárodného fóra Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a ďalšie sprevádzajúce aktivity.

Štvordňové vstupenky sú v predaji vo festivalovom e-shope na www.colours.cz a v sieťach GoOut a Ticketportal. Cena 110 EUR (2690 Kč) platí na limitované množstvo 9000 kusov.

