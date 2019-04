Colours of Ostrava 2019: od legendy The Cure po pôvodnú hudbu Tichého oceánu, od digitálnej revolúcie po bioart a teóriu veľkého tresku

Najväčším splneným snom tohtoročného festivalu Colours of Ostrava je sobotňajší koncert legendárnych The Cure. “Snažili sme sa o nich dlhých desať rokov. Je to vlastne kapela, ktorú bolo v histórii Colours of Ostrava najnáročnejšie dostať do Ostravy. Podarilo sa to až teraz a bude to veľký sviatok,” hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová. Kapela, ktorej nezameniteľný frontman Robert Smith oslávi v apríli šesťdesiate narodeniny, a ktorá bola nedávno uvedená do Rokenrolovej siene slávy, sľubuje na Colours of Ostrava dve a štvrť hodinové vystúpenie. Spevák taktiež na tento rok, na ktorý pripadá štyridsiate výročie od vydania prvého albumu a dvadsiate od kultového albumu Disintegration, v rozhovore pre RollingStone sľúbil nový album: “Bude 'f-cking great'... temné, neskutočne intenzívne a stane sa pôžitkom pre našich skalných fanúšikov.”

Podobne splnený sen predstavuje tuzemská premiéra jednej z najzaujímavejších súčasných indie popových formácií Florence + The Machine na čele s vynikajúcou a charizmatickou speváčkou Florence Welch. Prvýkrát u nás na Colours of Ostrava zahrá aj španielska speváčka Rosalía, ktorá osobitým spôsobom kombinuje flamenco a hip hop. Unikátny pohľad ponúkne multimediálny hudobný projekt Small Island Big Song, ktorý združuje pôvodných hudobníkov z ostrovov v Pacifiku a Indickom oceáne - z Madagaskaru, Bornea, Havaja, Polynézie, Filipín, Tahiti, Šalamúnskych ostrovov alebo Nového Zélandu.

Výnimočné hudobné zážitky neskrývajú len dve hlavné pódiá Česká spořitelna stage a ArcelorMittal stage, ale aj tie “menšie”. Na uzavretej scéne Cylinders Gong stage vystúpia napríklad svetovo uznávaní Kronos Quartet alebo jazzové hviezdy Mathias Eick, Paolo Fresu Devil Quartet, vonku potom Cory Henry & The Funk Apostles a Sons of Kemet s dvoma bubeníkmi naviac vo verzii XL. Obrovské šapitó Electronic stage roztancujú Étienne de Crécy, Enrico Sangiuliano, Nicola Cruz, TOKiMONSTA, David August a ďalší. Divokú Drive stage by MINI rozprúdia napríklad Cabruêra z Brazílie, BCUC z Juhoafrickej republiky, speváčka Moonlight Benjamin z Haiti, írski The Eskies, americkí Red Baraat, Sam Kelly & The Lost Boys z Veľkej Británie či Winston McAnuff & Fixi z Francúzska a Jamajky. glo™ Fresh stage sa stane domovom tých najzaujímavejších kapiel všetkých žánrov, ktoré organizátori objavili na svetových showcase prehliadkach. Diváci budú počuť dream pop z mrazivého Nunavutu (Elisapie), rockové gitarové flamenco (Opal Ocean), beatbox (SARO), brazílsky elektro-pop (Tuyo), izraelský indie pop (Lola Marsh), arabský elektronický underground (47soul), gitarový indie rock (The Sherlocks), reggae (Mesajah) aj jazz a minimalizmus kombinovaný s elektronikou (Glass Museum). Ako hlavné hviezdy alternatívnej Full Moon stage sa predstavia Bo Ningen z Japonska, Shilpa Ray z USA, Tęskno z Poľska, The Kill Devil Hills z Austrálie alebo Holy Motors z Estónska.

Široká ponuka čaká aj na návštevníkov českých a slovenských hudobníkov - od kapely Kryštof či Bena Cristovaa & The Glowsticks cez Buty, Dana Bártu & Illustratosphere, Burgr & Pjoni, Tolstoys po napríklad Prago Union, Muchu a Ventolin.

Celkovo program ponúkne takmer 130 kapiel z 37 krajín celého sveta - od Brazílie, Ekvádoru, Haiti či Jamajky cez Estónsko, Dánsko, Írsko, Nórsko, Island, Izrael, Veľkú Britániu, Česko, Slovensko, Juhoafrickú republiku až po Japonsko, Austráliu, Nový Zéland a Kanadu. Od popu cez rock, jazz, elektroniku, funk, soul, indie, až po exotickú world music. Od najhlučnejších a tanečných projektov až po kľudné a vnútorné hudobné zážitky.

Už po štvrtýkrát sa v rámci Colours of Ostrava v areáli Dolních Vítkovic uskutoční medzinárodné diskusné fórum Meltingpot, kde sa na ôsmich scénach (vrátane piatkového Meltingpot Gala v multifunkčnej aule Gong) zíde celkom 150 inšpiratívnych rečníkov z viac ako 20 krajín sveta.

Vystúpi viacero výrazných osobností z rôznych oblastí ľudského myslenia: napríklad vodcovská osobnosť umeleckého prúdu bioart, kontroverzný vedec a charizmatický umelec Joe Davis, vizionár, komentátor a kritik na poli digitálnej revolúcie a autor niekoľkých bestsellerov Andrew Keen, legendy medzi novinármi CNN Ingrid Formanek a Jim Clancy, globálna expertka na komunikáciu a médiá, business manažérka pre Čínu Yan Mei, vodca amazonského kmeňa, liečiteľ a ekologický aktivista Manari Ushigua, izraelský spisovateľ, autor bestsellerov, dramatik a novinár Tuvia Tenenbom, evanielický pastor, rečník a spisovateľ Mark Gungor, ekonóm, spisovateľ a intelektuálny vodca John Perkins, tanečníčka, skladateľka, interpretka mantier a bývalá vokalistka Madonny Donna de Lory, Oshov osobný priateľ, skladateľ, harfista, maliar a sochár Devakant, spisovateľ režisér a uznávaný expert mentálneho liečenia Clemens Kuby, originálny pohybový umelec a vicemajster sveta v breakdance Daniel Sonic Rojas, odborník na automatizované zbrane, drony a kyber zbrane David Whetham, významný novinár a reportér Wojciech Jagielski, jeden z najvýraznejších súčasných európskych filozofov Alan de Benoist, politológ špecializovaný sa na štúdium oligarchie a chovania najbohatších ľudí sveta Jeffrey A. Winters či riaditeľ divízie pre multimédiá Human Rights Watch Pierre Bairin. Z českých rečníkov prijali účasť mimo iných aj neuropatológ, spisovateľ a publicista František Koukolík, generál Armády Českej republiky Ptr Pavel či autor kníh pre deti, ilustrátor, grafik a tvorca animovaných filmov Petr Sís.

Novinkou pre tento rok je predovšetkým The Big Bang Stage, scéna venujúca sa popularizácii kvantovej fyziky. Návštevníci sa budú môcť stretnúť a diskutovat s poprednými vedcami organizácie CERN a ďalších spriatelených inštitúcií. Program bude doplnený o interaktívne a zážitkové workshopy.

Fórum Meltingpot taktiež tento rok v januári spustilo druhé pokračovanie projektu Voices of Meltingpot - filmových spovedí vybraných hostí z predchádzajúceho ročníka. Z roku 2018 sú to napríklad autor Hygge Meik Wiking, komiksológ James Kakalios, “futuristický mních” Bruno Marion, Václav Cílek, Martin Hilský a ďalší. Rozhovory záujemcovia nájdu na: https://www.meltingpotforum.com/cs/voicesofmeltingpot .

Popri diskusiách v rámci fóra Meltingpot prebehne v rámci Colours of Ostrava taktiež ďalší, tradične bohatý, mimohudobný program - divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a ďalšie sprievodné aktivity. Celkovo sa v areáli Dolních Vítkovic bude nachádzať 21 open-air a krytých scén.

Štvordňové vstupenky na Colours of Ostrava 2019 sú v predaji vo festivalovom e-shope na www.colours.cz a v sieťach GoOut a Ticketportal. Cena štvordňovej vstupenky 114 EUR (2790 Kč) platí na limitované množstvo 9000 kusov.

Deti do 140 cm majú vstup zadarmo a okrem tradičnej priateľskej atmosféry tu rodiny s detmi nájdu špeciálnu zónu ČEZ Family Park s divadlami, dielničkami, preliezkami, hrami aj stanom na kojenie a možnosť stráženia detí vyškolenými asistentmi. K návštevníckému servisu patrí stanové mestečko pri Slezskoostravskom hrade alebo v areáli Landek Parku, pitná voda v areáli zadarmo, rezervácia miest do sály Gong vopred, tribúny, vratné poháre NickNack, ekologické riady vo vegetariánskej zóne, posilnená nočná MHD, doprava do okolitých miest, ktorá zároveň podporí projekt Cesta domů 2019 na podporu mladých ľudí odchádzajúcich z ústavnej výchovy a náhradnej rodinnej starostlivosti (v spolupráci so spoločnosťou Residomo), oficiálne festivalové taxi, oficiáln parkovanie pri ČEZ Aréne, ubytovani v luxusných stanoch Chill Village, úschovňa, špeciálny Colours Expres, zvýhodnené vstupy na zaujímavé miesta Dolních Vítkovic a po celej Ostrave v rámci programu Colours Plus a pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov projekt Colours bez bariér s rozsiahlym servisom.

Tím Colours of Ostrava pripravuje taktiež dve “mimocoloursovské” akcie: tradičný Festival v ulicích, ktorý 28. a 29. júla oživí hudbou, divadlami a ďalším programom centrum Ostravy, a ktorý je prístupný zdarma.

15. a 16. júla sa uskutoční už 6. ročník medzinárodného showcase festivalu a konferencie Czech Music Crossroads predstavujúci zahraničným aj českým hudobným odborníkom, agentom, promotérom, žurnalistom aj fanúšikom to najlepšie z aktuálnej českej, poľskej, maďarskej a slovenskej scény world music, folku a jazzu. Českú republiku budú tento rok reprezentovať skupiny Ochepovsky Project, BraAgas, Korjen a pesničkárka Bára Zmeková. Súčasťou programu budu aj tentokrát panelové diskusie, workshopy a mentorské stretnutia pre hudobníkov všetkých žánrov. Hosťujúcou krajinou bolo zvolené Rakúsko, pozvanie k účasti prijali napríklad Steffen Wilde z drážďanského Jazzclub Tonne, Simon Broughton (Songlines), Helge Hinteregger (Music Information Center Austria), Daryana Antipova (Russian World Music Awards) alebo Andraž Kajzer (Ment Ljubljana) a veľa ďalších.

Viac informácií na www.colours.cz