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25. októbra 2026
Ani Progresívne Slovensko, ani SaS či Smer-SD. Kto je víťaz komunálnych a župných volieb do VÚC? – VIDEO
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Podpredseda strany Smer-SD Politológ Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS)
Povolebná nedeľa priniesla rôzne hodnotenia. Kto je vlastne víťazom a porazeným v sobotňajších komunálnych a župných voľbách do VÚC? Povolebná nedeľa priniesla rôzne hodnotenia a svoj ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Povolebná nedeľa priniesla rôzne hodnotenia.
Z radov opozície zaznievali hlasy o debakli vládnych strán, keď upriamovali pozornosť na víťazstvá viacerých županov, vrátane Matúša Valla, tiež prehry dlhoročných primátorov či starostov, ale aj výsledok podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý nebol zvolený do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, keď ho v počte hlasov prevýšila aj Jana Ďurková, sestra vyšetrovateľa Pavla Ďurku.
Predstavitelia vládnych strán kontrovali a Gašpar v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 uviedol, že progresívci uspeli len vo svojej bašte, ktorou je Bratislava, pričom aj tam boli podľa neho nervózni, vzhľadom na preferencie Jozefa Ráža.
K svojmu výsledku Gašpar povedal, že neviedol skoro žiadnu kampaň a jeho kandidatúra bola testom atmosféry v Nitrianskom kraji. „Ja to nepovažujem za neúspech,“ doplnil s tým, že získal skoro 6 000 hlasov.
Svoje hodnotenie pre agentúru SITA pridal aj politológ Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý za najväčšie prekvapenie označil volebný zisk viac než 100-tisíc hlasov pre kandidáta na prešovského župana Milana Mazureka (hnutie Republika).
Onufrák poukázal, že hoci úradujúci predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský z KDH svoj post po tretíkrát obhájil so ziskom temer 139-tisíc hlasov (necelých 49 percent), hnutie Republika aj so samotným Mazurekom môžu byť nadmieru spokojní.
Podľa predsedu strany Hlas-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa politici a politológovia zhodujú v jednom, že sobotňajšie voľby majú mnoho víťazov, pretože každá strana si v princípe vie nájsť svoj kľúč, prečo uspela práve ona.
„My tu v Hlase máme jednu obrovskú výhodu, že si nemusíme vymýšľať žiadne príbehy, pretože o našom úspechu hovoria tvrdé dáta," povedal na nedeľňajšej tlačovej konferencii Šutaj Eštok, podľa ktorého je Hlas-SD najúspešnejšou stranou v komunálnych voľbách.
Šutaj Eštok uviedol, že získali najviac primátorov a starostov. „Túto pozíciu sme obhájili spred štyroch rokov, kedy sme boli ako nová strana v úplne prvej politickej súťaži a boli to presne rovnaké voľby ako teraz," pripomenul s tým, že je to práve preto, lebo strana Hlas-SD je skutočnou stranou regiónov so zastúpením v každom jednom kúte Slovenska so silnými štruktúrami.
Vo farbách Hlasu podľa Šutaja Eštoka v tohtoročných voľbách kandidovalo vyše 400 kandidátov na starostov aj primátorov a ďalšie stovky podporovali v rôznych koalíciách a zároveň ako strana nominovali druhý najvyšší počet kandidátov na miestnych a mestských poslancov, dokopy takmer 3 500.
„Hlas-SD má spolu 568 zvolených starostov a primátorov, z toho 260 kandidátov je priamo z Hlasu, 103 kandidátov bolo zvolených v koalícii, 160 kandidátov iných strán dostali našu podporu a uspeli a ďalších 45 koaličných starostov, ktorých zatiaľ nemáme ešte presne pridelených, ale išli rovnako s našou podporou," priblížil Šutaj Eštok a doplnil, že okrem toho podporili a bolo zvolených 101 nezávislých starostov, ktorí prijali podporu strany Hlas-SD. „Ak zarátame aj týchto, tak je to 669 miest a obcí, čo je najviac spomedzi všetkých strán, takmer každý piaty starosta na Slovensku je dnes s kandidátkou Hlasu-SD," dodal.
Šutaj Eštok priblížil, že strana Hlas-SD získala aj 2 345 poslancov krajských a obecných zastupiteľstiev. „Z nich 1 825 bolo zvolených na samostatnej kandidátke Hlasu a zvyšok na spoločných kandidátkach s inými politickými stranami, pri rovnakom počítaní sme o na druhom mieste za KDH," uviedol.
Osobitne sa Šutaj Eštok teší z triumfu Branislava Becíka, ktorý obhájil post nitrianskeho župana a v porovnaní s voľbami spred štyroch rokov získal takmer dvojnásobný počet hlasov. V roku 2022 ho volilo 58 765 ľudí a teraz ich bolo 115 058. „Ďalších dvoch županov sme jasne podporili, bolo to v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji," pripomenul Šutaj Eštok.
Politológ Onufrák vyzdvihol aj volebný zisk kandidáta Hlasu-SD Igora Šimka, jeho vyše 52-tisíc hlasov v súboji o post košického župana považuje za veľmi slušný výsledok, na ktorom sa dá v budúcnosti stavať.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ani Progresívne Slovensko, ani SaS či Smer-SD. Kto je víťaz komunálnych a župných volieb do VÚC? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kto je vlastne víťazom a porazeným v sobotňajších komunálnych a župných voľbách do VÚC? Povolebná nedeľa priniesla rôzne hodnotenia a svoj pohľad pridávali aj politici.
Z radov opozície zaznievali hlasy o debakli vládnych strán, keď upriamovali pozornosť na víťazstvá viacerých županov, vrátane Matúša Valla, tiež prehry dlhoročných primátorov či starostov, ale aj výsledok podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý nebol zvolený do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, keď ho v počte hlasov prevýšila aj Jana Ďurková, sestra vyšetrovateľa Pavla Ďurku.
Prekvapivý výsledok Mazureka
Predstavitelia vládnych strán kontrovali a Gašpar v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 uviedol, že progresívci uspeli len vo svojej bašte, ktorou je Bratislava, pričom aj tam boli podľa neho nervózni, vzhľadom na preferencie Jozefa Ráža.
K svojmu výsledku Gašpar povedal, že neviedol skoro žiadnu kampaň a jeho kandidatúra bola testom atmosféry v Nitrianskom kraji. „Ja to nepovažujem za neúspech,“ doplnil s tým, že získal skoro 6 000 hlasov.
Svoje hodnotenie pre agentúru SITA pridal aj politológ Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý za najväčšie prekvapenie označil volebný zisk viac než 100-tisíc hlasov pre kandidáta na prešovského župana Milana Mazureka (hnutie Republika).
Onufrák poukázal, že hoci úradujúci predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský z KDH svoj post po tretíkrát obhájil so ziskom temer 139-tisíc hlasov (necelých 49 percent), hnutie Republika aj so samotným Mazurekom môžu byť nadmieru spokojní.
Hlas-SD ako najúspešnejšia strana vo voľbách
Podľa predsedu strany Hlas-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa politici a politológovia zhodujú v jednom, že sobotňajšie voľby majú mnoho víťazov, pretože každá strana si v princípe vie nájsť svoj kľúč, prečo uspela práve ona.
„My tu v Hlase máme jednu obrovskú výhodu, že si nemusíme vymýšľať žiadne príbehy, pretože o našom úspechu hovoria tvrdé dáta," povedal na nedeľňajšej tlačovej konferencii Šutaj Eštok, podľa ktorého je Hlas-SD najúspešnejšou stranou v komunálnych voľbách.
Šutaj Eštok uviedol, že získali najviac primátorov a starostov. „Túto pozíciu sme obhájili spred štyroch rokov, kedy sme boli ako nová strana v úplne prvej politickej súťaži a boli to presne rovnaké voľby ako teraz," pripomenul s tým, že je to práve preto, lebo strana Hlas-SD je skutočnou stranou regiónov so zastúpením v každom jednom kúte Slovenska so silnými štruktúrami.
Vo farbách Hlasu podľa Šutaja Eštoka v tohtoročných voľbách kandidovalo vyše 400 kandidátov na starostov aj primátorov a ďalšie stovky podporovali v rôznych koalíciách a zároveň ako strana nominovali druhý najvyšší počet kandidátov na miestnych a mestských poslancov, dokopy takmer 3 500.
„Hlas-SD má spolu 568 zvolených starostov a primátorov, z toho 260 kandidátov je priamo z Hlasu, 103 kandidátov bolo zvolených v koalícii, 160 kandidátov iných strán dostali našu podporu a uspeli a ďalších 45 koaličných starostov, ktorých zatiaľ nemáme ešte presne pridelených, ale išli rovnako s našou podporou," priblížil Šutaj Eštok a doplnil, že okrem toho podporili a bolo zvolených 101 nezávislých starostov, ktorí prijali podporu strany Hlas-SD. „Ak zarátame aj týchto, tak je to 669 miest a obcí, čo je najviac spomedzi všetkých strán, takmer každý piaty starosta na Slovensku je dnes s kandidátkou Hlasu-SD," dodal.
Šutaj Eštok priblížil, že strana Hlas-SD získala aj 2 345 poslancov krajských a obecných zastupiteľstiev. „Z nich 1 825 bolo zvolených na samostatnej kandidátke Hlasu a zvyšok na spoločných kandidátkach s inými politickými stranami, pri rovnakom počítaní sme o na druhom mieste za KDH," uviedol.
Osobitne sa Šutaj Eštok teší z triumfu Branislava Becíka, ktorý obhájil post nitrianskeho župana a v porovnaní s voľbami spred štyroch rokov získal takmer dvojnásobný počet hlasov. V roku 2022 ho volilo 58 765 ľudí a teraz ich bolo 115 058. „Ďalších dvoch županov sme jasne podporili, bolo to v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji," pripomenul Šutaj Eštok.
Politológ Onufrák vyzdvihol aj volebný zisk kandidáta Hlasu-SD Igora Šimka, jeho vyše 52-tisíc hlasov v súboji o post košického župana považuje za veľmi slušný výsledok, na ktorom sa dá v budúcnosti stavať.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ani Progresívne Slovensko, ani SaS či Smer-SD. Kto je víťaz komunálnych a župných volieb do VÚC? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Podpredseda strany Smer-SD Politológ Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS)
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