Ukrajinský prezident Zelenskyj odovzdal vyplnený dotazník potrebný na kandidatúru na vstup do Únie

18.4.2022 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj formálne odovzdal vyplnený dotazník na kandidatúru na vstup do Európskej únie (EÚ) . V pondelok ho dal vyslancovi eurobloku na Ukrajine Mattimu Maasikasovi.Pri odovzdávaní mu povedal, že obyvateľov Ukrajiny spája ich cieľ stať sa rovnocennou súčasťou Európy.Dotazník dala Zelenskému predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová začiatkom apríla. Vtedy uviedla, že predbežné rozhodnutie o kandidatúre Ukrajiny do EÚ by mohlo prísť v priebehu týždňov.