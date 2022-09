Ukrajinci sú odhodlaní získať anektované územia naspäť, Podoľak označil hrozbu jadrových zbraní za Pandorinu skrinku

Pseudoreferendá na okupovaných územiach

Hrozba jadrových zbraní

29.9.2022 - Ukrajina je odhodlaná získať späť územia, ktoré Rusko po „pseudoreferendách“ pravdepodobne anektuje. Zároveň berie vážne hrozby suseda, ktorý sa vyhráža použitím jadrových zbraní. V rozhovore pre agentúru AP to povedal poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Tvrdí, že aj keby Rusko v najbližších dňoch prijalo legislatívu o začlenení okupovaných území do Ruskej federácie, na bojisku sa nič nezmení.„Naše územia oslobodíme vojenskými prostriedkami. Pre nás naše činy nezávisia ani tak od toho, čo si myslí alebo chce Ruská federácia, ale od vojenských spôsobilostí, ktoré má Ukrajina,“ povedal Podoľak.Ukrajina a jej západní spojenci odsúdili Kremľom organizované „referendá“, ktoré sa skončili v utorok, ako nezákonné a falošné, pričom poznamenali, že mnohí obyvatelia v dôsledku sedemmesačnej vojny zostali vysídlení.Moskvou dosadení predstavitelia okupovaných regiónov ponúkli podozrivé výsledky „pseudoreferend“, počas ktorých ozbrojené jednotky zbierali hlasovacie lístky postupujúc od dverí k dverám.Podoľak povedal, že je životne dôležité, aby Ukrajina získala späť všetku svoju pôdu, ktorá bola zabratá násilím. Tento cieľ označil za dôležitý nielen pre svoju krajinu, ale aj pre jej európskych susedov.„Inak bude Rusko cítiť, že má právo vydierať svet, zvyšovať stávky, eskalovať konflikt a považovať sa za víťaza,“ dodal s tým, že Ukrajinci musia zabezpečiť stabilitu v Európe ako celku. „Úplné oslobodenie našich území je poistka pre ďalší vývoj vojny.“Ukrajina podľa neho berie vážne hrozby Ruska týkajúce sa použitia jadrových zbraní. „Samozrejme, pretože chápeme, s akou krajinou máme do činenia. Akonáhle sa jadrová zbraň použije v 21. storočí, túto Pandorinu skrinku znova nezatvoríme. Existuje veľa nestabilných politických režimov, ktoré využijú túto situáciu a začnú špekulovať o jadrových zbraniach a pokúsia sa ich použiť v tej či onej forme, pretože si budú myslieť, že sa to môže,“ skonštatoval Podoľak.