Rusko opustilo od vyhlásenia mobilizácie viac ľudí, ako bolo v Putinovej armáde na začiatku vojny (foto)

29.9.2022 - Od vyhlásenia mobilizácie v Rusku utieklo z krajiny viac ľudí, ako bolo v ruskej armáde na začiatku vojenského útoku na Ukrajinu. Vo štvrtok o tom informovala rozviedka Spojeného kráľovstva.„Za sedem dní, odkedy prezident Putin ohlásil 'čiastočnú mobilizáciu', nastal pomerne masívny odchod Rusov, ktorí sa jej chcú vyhnúť. Presné čísla nie sú známe, ale s najväčšou pravdepodobnosťou je to už viac ako celkový počet vojakov, ktorých Ruská federácia nasadila do invázie vo februári 2022,“ uviedli Briti. Medzi ruskými „utečencami“ údajne prevládajú bohatší a vzdelanejší ľudia.„Ak to pripočítame k tým rezervistom, ktorí sú mobilizovaní, bude to mať s najväčšou pravdepodobnosťou čoraz významnejší vnútorný ekonomický dopad z dôvodu menšej dostupnosti zdrojov pracovnej sily a zrýchleného úniku mozgov,“ dodala rozviedka.