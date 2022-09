Rusko podľa Britov buduje podstatnejšiu obranu, ako predtým. Vidia za tým jeden dôvod

28.9.2022 - Rusko buduje podstatnejšiu obranu, ako predtým. Vo svojej dennej správe o vývoji vojny na Ukrajine to uvádza britské ministerstvo obrany.Rusko to podľa neho robí „pravdepodobne preto, že ukrajinský postup teraz ohrozuje časti Luhanskej oblasti, keď sa končí hlasovanie v referende o pristúpení k Ruskej federácii“. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Rezort tiež poukázal na to, že Ukrajina v posledných dňoch napreduje vo svojich ofenzívnych operáciách na severovýchode krajiny.„Jednotky postupujú pomaly najmenej na dvoch osiach východne od línie riek Oskil a Siverskyj Donec, kde sa sily skonsolidovali po predchádzajúcom postupe začiatkom mesiaca,“ uviedlo ministerstvo. Poznamenalo tiež, že v Chersonskej oblasti pokračujú ťažké boje.