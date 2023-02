Drvivá väčšina Ukrajincov by bojovala za svoju vlasť, aj keby Rusi použili taktické jadrové zbrane

13.2.2023 - Až 89 percent Ukrajincov je pripravených pokračovať v boji proti ruskej invázii aj v prípade, že by Moskva použila taktické jadrové zbrane. Vyplýva to z prieskumu pre Mníchovský bezpečnostný index, ktorý je súčasťou správy pre Mníchovskú bezpečnostnú komisiu.Podľa prieskumu, ktorý uskutočnili v novembri 2022, až 93 percent obyvateľov Ukrajiny je presvedčených, že jedinou prijateľnou podmienkou pre prímerie je úplný odchod ruských vojakov, a to aj z okupovaného Krymu.Len 7 percent Ukrajincov je za to, aby sa ruská armáda stiahla za demarkačnú líniu, ktorá existovala do 24. februára minulého roka. Informuje o tom web Kyiv Independent.Až 83 percent Ukrajincov oslovených v prieskume uviedlo, že sa necítia bezpečne, kým Vladimir Putin zostáva hlavou Ruskej federácie. Prieskum ďalej ukázal, že podľa 72 percent Ukrajincov bezpečnosť ich krajiny závisí od trvalých dodávok zbraní zo Západu.Členstvo v NATO podľa prieskumu považuje za väčšiu bezpečnostnú garanciu ako členstvo v Európskej únii 63 percent obyvateľov Ukrajiny.