Úradnícka vláda nateraz budí nádej, tvrdí KDH a jej úlohou je priviesť krajinu k voľbám

12.5.2023 (SITA.sk) - Hlavnou úlohou novej úradníckej vlády bude upokojiť situáciu a priviesť krajinu k voľbám. Uviedol to na svojej sociálnej sieti podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Úradnícka vláda podľa neho budí nádej. KDH podľa Merašického dlhodobo upozorňovalo na to, že vládni predstavitelia situáciu nezvládajú a nedokážu „ukočírovať ani sami seba," a že zodpovedné riadenie krajiny je nad ich sily.KDH trvalo na tom, že jediným riešením situácie sú čo najskoršie predčasné voľby, no ich výzvy nereflektovali, a tak nastupuje prezidentkou menovaný tím ľudí.„Opäť stratené týždne a mesiace, opäť sa odkladá riešenie akútnych problémov. O pomoc volajú zdravotníci, pacienti, učitelia, seniori, ale i samosprávy, starostovia či štátni zamestnanci a napríklad aj policajti, ktorí radšej húfne odchádzajú do výsluhových dôchodkov. Nová úradnícka vláda však nateraz budí nádej, že sa úloh zhostí rýchlo a kompetentne," vyhlásil podpredseda KDH s tým, že či to bude aj bez straníckej a politickej ideológie, ukážu najbližšie týždne.„Ak sa jej podarí pripraviť kvalitný štátny rozpočet a medzitým aspoň stabilizovať situáciu v rezortoch, svojich nástupcov postaví pred náročnú situáciu. Pripravený rozpočet bude totiž zložité len tak zmietnuť zo stola," uviedol Merašický.Je presvedčený, že vo voľbách sa nenaplnia katastrofické scenáre o nedemokratickej vláde a zmene zahraničnopolitického kurzu krajiny.