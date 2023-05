Úradnícka vláda bude podľa politológa plniť jedinú kľúčovú úlohu a jedno meno ministra je prekvapením

Vyjadrenie dôvery úradníckej vláde

uviedol politológ. Očakáva preto, že vláda odborníkov bude mať problémy s prijatím akýchkoľvek zákonov.

Skorší termín volieb

12.5.2023 (SITA.sk) - Nová úradnícka vláda bude s najväčšou pravdepodobnosťou plniť jedinú kľúčovú úlohu – prípravu zákona o štátnom rozpočte. Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied „Pripraviť vyrovnaný rozpočet nebude jednoduché. Určite to nebude príjemný rozpočet pre veľkú časť obyvateľstva,“ skonštatoval. V prípade nominácií na ministrov ide podľa jeho slov vo väčšine prípadov o ministerských úradníkov, čiže o snahu zabezpečiť kontinuitu.„Prekvapením je nominácia Ivana Šimka ako ministra vnútra, i keď toto meno cirkulovalo v médiách. Je to z dôvodu, že už dlhší čas v politike nepôsobil,“ podotkol Marušiak.Zároveň poukázal na to, že z vyjadrení predstaviteľov politických strán nevyplýva, že by boli ochotní vyjadriť úradníckej vláde dôveru v parlamente.Nepodporí ju ani opozícia, ani časť strán bývalej koalície, čo už dali jasne najavo,“Návrhu Smeru-SD, ktorý sa s podporou poslancov Hlasu-SD a niektorých nezaradených poslancov snaží v parlamente opäť otvoriť otázku skoršieho termínu volieb, však Marušiak nedáva veľké šance. Poukazuje na to, že strany bývalej koalície sa už na túto tému baviť nechcú.„Na druhej strane treba povedať, že rozhodnutie odložiť termín volieb na 30. september bola chyba. Prezidentka mala dôsledne trvať na termíne do 30. júna,“ zhodnotil.