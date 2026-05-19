Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
USA pre epidémiu eboly v Kongu zaviedli sprísnené kontroly na letiskách. Vírus sa potvrdil u jedného Američana
Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb potvrdilo, že sa nakazil počas plnenia svojich pracovných povinností v Konžskej demokratickej republike. Spojené štáty v pondelok oznámili sprísnenie ...
19.5.2026 (SITA.sk) - Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb potvrdilo, že sa nakazil počas plnenia svojich pracovných povinností v Konžskej demokratickej republike.
Spojené štáty v pondelok oznámili sprísnenie opatrení proti šíreniu eboly, vrátane kontroly cestujúcich z postihnutých oblastí a dočasného pozastavenia vízových služieb. Krok prichádza po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila aktuálnu epidémiu v Konžskej demokratickej republike (KDR) za medzinárodnú núdzovú situáciu.
Incident manažér amerického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb US CDC Satish Pillai uviedol, že vírusom sa v KDR nakazil Američan pri plnení svojich pracovných povinností. „Osoba cez víkend vykázala príznaky a v nedeľu mala pozitívny test,“ povedal s tým, že prebiehajú prípravy na prevoz pacienta do Nemecka. USA sa snažia z oblasti evakuovať aj ďalších šesť ľudí na zdravotné monitorovanie.
Centrum zdôraznilo, že riziko pre americkú verejnosť je zatiaľ nízke, no situáciu priebežne vyhodnocuje. Zavádza aj vstupné obmedzenia pre cudzincov, ktorí v posledných 21 dňoch cestovali do Ugandy, KDR alebo Južného Sudánu.
Prezident Donald Trump uviedol, že je situáciou „znepokojený“, ale podľa neho je nákaza „momentálne obmedzená na Afriku“.
Proti aktuálnemu kmeňu vysoko nákazlivej hemoragickej horúčky neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Konžské ministerstvo zdravotníctva podľa najnovších údajov eviduje 91 úmrtí a približne 350 prípadov podozrivých prípadov. Najviac postihnutí sú ľudia vo veku 20 až 39 rokov, pričom viac než 60 percent tvoria ženy.
Zdroj: SITA.sk - USA pre epidémiu eboly v Kongu zaviedli sprísnené kontroly na letiskách. Vírus sa potvrdil u jedného Američana © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/ebola-nahana-strach-pocet-obeti-sa-zvysuje/">Ebola naháňa strach, počet obetí sa zvyšuje
