 Meniny má Jaroslav
Ušetrite ešte viac! Obľúbený Seniorský deň v BILLA prichádza s novinkou


Skvelá správa pre zákazníčky a zákazníkov, ktorí dosiahli vek 60 rokov. Spoločnosť BILLA vylepšuje svoj Seniorský deň, teda populárny typ zľavy, na ktorý si už zvykli ľudia z celého ...



27.4.2026 (SITA.sk) - Skvelá správa pre zákazníčky a zákazníkov, ktorí dosiahli vek 60 rokov.


Spoločnosť BILLA vylepšuje svoj Seniorský deň, teda populárny typ zľavy, na ktorý si už zvykli ľudia z celého Slovenska. Vďaka pozitívnej zmene v podmienkach akcie budú nákupy v BILLA ešte výhodnejšie.

Novinka v Seniorskom dni, ktorý BILLA spustila začiatkom tohto roka, sa týka celkovej sumy za nákup. Kým pôvodne bola špeciálna zľava pre seniorov poskytovaná iba na nákupy, ktoré nepresiahli sumu 50 eur, od stredy 15. apríla sa tento limit zrušil. "Znamená to, že zákazníčky a zákazníci, ktorí dovŕšili šesťdesiatku, tak v našich predajniach môžu ešte viac ušetriť. Čím väčší nákup v BILLA urobia, tým vyššia bude aj ich úspora. Touto zmenou vyjadrujeme vďaku nášmu lojálnemu zákazníctvu v seniorskom veku a veríme, že mu ešte viac uľahčíme a spríjemníme nákupy potravín v ekonomicky náročných časoch," povedala Ivica Jančárová, manažérka CRM a digital BILLA Slovensko.

Seniorský deň v BILLA pokračuje v rovnakom formáte ako doteraz, teda každú stredu od 7:00 do 11:00 hod. Zákazníčky a zákazníci vo veku od 60 rokov získavajú v tomto čase automatickú zľavu 10 % z celkovej sumy svojho nákupu. Podmienkou je nákup zrealizovať s BILLA Bonus aplikáciou či kartou. Aby vám seniorská zľava bola pri pokladni bez problémov odpočítaná, v registrácii programu BILLA Bonus je potrebné mať uvedený dátum narodenia. "Overiť si, či ste nám pri registrácii tento údaj poskytli, si môžete v mobilnej aplikácii BILLA Bonus alebo na našej bezplatnej zákazníckej linke. Týmito spôsobmi je rovnako možné svoj dátum narodenia doplniť a následne využívať zľavu Seniorský deň," vysvetlila Ivica Jančárová.

Ak vo vernostnom programe BILLA Bonus ešte nie ste zaregistrovaní, urobiť tak môžete na stránke www.billa.sk/registracia alebo cez aplikáciu BILLA Bonus, ktorú si do mobilu stiahnete z Google store alebo App store: https://www.billa.sk/billa-bonus/aplikacia-billa-bonus.

Všetky informácie o Seniorskom dni v BILLA získate na www.billa.sk/seniorsky-den.

Zdroj: SITA.sk - Ušetrite ešte viac! Obľúbený Seniorský deň v BILLA prichádza s novinkou © SITA Všetky práva vyhradené.

