 24hod.sk    Z domova

27. apríla 2026

Kaliňák avizoval obnovenie Vojenského umeleckého súboru Jánošík, výberové konania sú už v príprave


Na strednom Slovensku má súbor Jánošík predstavovať profesionálne umelecké teleso so širokým záberom.



27.4.2026 (SITA.sk) - Na strednom Slovensku má súbor Jánošík predstavovať profesionálne umelecké teleso so širokým záberom.


Vojenský umelecký súbor Jánošík sa vracia na scénu. Mnohí umelci tak dostanú príležitosť. Informoval o tom podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) na pondelkovej tlačovej besede vo Zvolene. Ako pripomenul, v Programovom vyhlásení vlády sa rezort obrany zaviazal, že sa bude vracať k tradíciám a že podporí aj projekty, ktoré nemajú čisto vojenské zázemie.

Pripomenul, že folklórny súbor Jánošík bol dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou ministerstva obrany. Z rozhodnutia exministra obrany Ľubomíra Galka bol súbor v roku 2012 zrušený v rámci úsporných opatrení. Kaliňák však podotkol, že takýto umelecký súbor reprezentuje každú krajinu, preto je zrušenie podobného telesa nepochopiteľné.

Obohatenie mesta i kultúry


Znovuzrodený Vojenský umelecký súboru Jánošík bude sídliť v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene a bude v gescii ministerstva obrany. Ozbrojené sily SR (OS SR) a ministerstvo obrany podľa Kaliňáka tomuto mestu dlžia mnohé.

Pripomenul, že ich pôsobenie ovplyvňuje život v meste, keďže v ňom majú základne Vzdušné sily OS SR a v blízkosti je aj vojenské letisko Sliač. Keď rezort prinesie kultúru na vyššej úrovni, každý v meste to podľa ministra ocení. V budove Domu kultúry ŽSR nebude pôsobiť len súbor Jánošík, ale aj ďalšie súbory. Cieľom je pritom pomôcť vyriešiť aj problémy ďalších súborov.

Profesionálny folklórny súbor stredného Slovenska


Ako bývalý člen Vojenského umeleckého súboru Jánošík som sa nikdy nezmieril s tým, že ho Galko v roku 2012 zrušil,“ vyhlásil poslanec parlamentu Roman Malatinec (Strana vidieka).

Podotkol, že na strednom Slovensku aktuálne nepôsobí žiaden veľký profesionálny folklórny súbor. Do Banskobystrického kraja však podľa neho patrí takéto profesionálne teleso. Na západe je to SĽUK, na východe je to PUĽS a na strednom Slovensku to bude čoskoro Jánošík.

Čo však poslanca trápi, je, že aktuálne netušia, kde sa nachádzajú kroje súboru. „Zo súboru Jánošík sme nenašli nič. Boli tam hodnotné veci, aj hudobné nástroje aj kroje. Nevieme sa dopátrať, kde skončili a akým spôsobom. Vôbec nikto nevie. Treba sa pýtať vtedajšieho vedenia, kde tie kroje zmizli,“ dodal Malatinec.

Podrobnosti výberového konania


Súbor povedie Jaroslav Černák. Ako priblížil, výberové konania do umeleckého súboru sú už v príprave. Hľadať budú umelcov do tanečnej, speváckej a hudobnej zložky. Začnú výberovými konaniami do speváckej zložky, do ktorej budú hľadať päť spevákov a do tanečnej zložky vyberú 16 ľudí, teda osem tanečných párov. Nasledovať bude náročnejšie výberové konanie, a to do orchestra, ktorý by mal pozostávať z 11 hudobníkov.

Výberové konanie by mohlo byť spustené už do mesiaca. Černák súčasne priblížil, že pôjde o profesionálne umelecké teleso so širokým záberom. Nepôjde len o folklór, ale aj moderné, spoločenské či scénické tance s prienikom aj do divadelného sveta. Hľadať budú prevažne civilistov, no miesta sú pripravené aj pre vojakov.


Zdroj: SITA.sk - Kaliňák avizoval obnovenie Vojenského umeleckého súboru Jánošík, výberové konania sú už v príprave © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ušetrite ešte viac! Obľúbený Seniorský deň v BILLA prichádza s novinkou
<< predchádzajúci článok
Dopravná nehoda pri Piešťanoch. Zrážka autobusu s osobnými autami si vyžiadala viacero zranených – FOTO

