V. Bilčík: Oficiálne výsledky sú príjemným prekvapením a záväzkom

Na snímke kandidát na poslanca Európskeho parlamentu (EP) Vladimír Bilčík (Koalícia PS/SPOLU) počas diskusie Volebná noc – Voľby do Európskeho parlamentu v Európskom informačnom centre 26. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) - Oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP), podľa ktorých získala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu štyri poslanecké mandáty, sú pre jej úspešného kandidáta Vladimíra Bilčíka (Spolu-OD) príjemným prekvapením. Ocenil aj účasť, ktorá je podľa neho vyššia aj vďaka kampani tejto koalície.Nový europoslanec sľubuje, že s prípravami na svoju novú pozíciu začne už v pondelok.povedal pre TASR počas volebnej noci v priestoroch Európskeho informačného centra.Bilčík verí, že stranám PS a Spolu sa podarí dohodnúť na spolupráci aj pri voľbách do Národnej rady SR.poznamenal s tým, že sa na tom ešte musia dohodnúť predsedníctva strán.Vyššia volebná účasť potešila aj staronového europoslanca Ivana Štefanca (KDH).konštatoval pre TASR.Víťazom volieb do EP na Slovensku sa stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu (20,11 percenta), za ňou nasleduje strana Smer-SD (15,72 percenta), tretia je ĽSNS (12,07 percenta). Do EP sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Účasť v eurovoľbách dosiahla 22,74 percenta.