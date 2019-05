M. Lexmann: Nechcem povedať, že som čakateľka na brexit

Na snímke kandidátka na poslanca Európskeho parlamentu (EP) Miriam Lexmann (KDH) počas diskusie Volebná noc – Voľby do Európskeho parlamentu v Európskom informačnom centre 26. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) – Kandidátka vo voľbách do Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (KDH) sa ujme svojho mandátu až po odchode Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ). Vníma to ako paradox, vzhľadom na to, že sa usilovala o to, aby Veľká Británia v EÚ zostala.povedala Lexmann pre TASR.Dodala, že brexit považuje naďalej za veľmi nebezpečný, či už pre Veľkú Britániu alebo EÚ., dodala.