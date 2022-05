V Bratislave odštartuje 18. ročník festivalu Nová dráma/New Drama

V Bratislave sa v pondelok začína 18. ročník festivalu súčasnej slovenskej i svetovej drámy Nová dráma/New Drama. Organizátorom podujatia s programom pre záujemcov o súčasnú drámu aj pre divadelných odborníkov zo zahraničia je Divadelný ústav. Patrónom aktuálneho ročníka je nemecký režisér a dramatik Falk Richter.





Festival potrvá do 21. mája, koná sa v bratislavských divadelných priestoroch. Prvýkrát využíva aj priestor Novej scény, kde v pondelok odohrá inscenáciu Naše fotky Mestské divadlo Žilina. Prehliadku slávnostne otvoria za účasti ukrajinskej dramatičky, scenáristky Natalie Vorožbytovej a patróna festivalu v A4 – priestore nezávislej kultúry. Dejiskom festivalu sú ďalej Štúdio 12, Slovenské národné divadlo (SND), CO kryt Divadla P. O. Hviezdoslava. K novým miestam patria aj Výskumný ústav zváračský, Rakúske kultúrne fórum a Action Park Čunovo.V sprievodnom programe figuruje i podujatie venované súčasnej rakúskej dráme v sekcii Focus. Patrón aktuálneho ročníka, nemecký režisér a dramatik Falk Richter, povedie masterclass pre slovenských divadelníkov.Za kľúčové sprievodné podujatie označila riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete reťazové inscenované čítanie hier súčasných ukrajinských autorov slovenskými dramatikmi s cieľom podpory mieru, pokoja a ukončenia vojnových operácií na Ukrajine. "Doplnenie tejto témy prinesie aj medzinárodná konferencia, ktorú chystáme v spolupráci s najstaršou divadelnou sieťou na svete ITI Worldwide, na tému Contemporary Freedom and the New Crisis of Theatre Between Ideological Extremism and the 'Cancel Culture'/Súčasná sloboda a nová kríza divadla medzi ideologickým extrémizmom a kultúrou vymazávania," dodala Fekete.V prehliadke nechýba združenie Debris Company, ktoré získalo Grand Prix Nová dráma/New Drama 2018. Diváci si môžu pozrieť aj režijný debut Zuzany Fialovej Generácia Z - Krása nevídaná, hudobní nadšenci zasa dielo Kým prídu Stouni, venované rockovej legende The Rolling Stones. Mladých môžu prilákať nezávislé divadelné zoskupenia, ktoré spracúvajú súčasné témy v inscenáciách Ponížení a krvilační, Roľa, Prevádzači či Spaľovačka.Počas festivalu vyhlásia tiež finalistov 22. ročníka súťaže o najlepší súčasný slovenský a český dramatický text DRÁMA 2021. Uskutoční sa tiež diskusia s dramaturgickou radou o súťažných inscenáciách pod názvom Ako sa nestať obeťou zániku?. Festival uzavrie performatívna inštalácia Zánik západu s herečkou Táňou Pauhofovou.