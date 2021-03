V Nórsku hospitalizovali troch zdravotníkov zaočkovaných AstraZenecou

Troch nórskych zdravotníkov, ktorí boli nedávno zaočkovaní proti koronavírusu vakcínou od firmy AstraZeneca, hospitalizovali kvôli krvácaniu, krvným zrazeninám a nízkemu počtu krvných doštičiek, informovala agentúra Reuters.





Všetci traja zdravotníci majú menej ako 50 rokov. Hoci súvislosť aktuálneho stavu pacientov s vakcínou zatiaľ nebola preukázaná, nórske úrady označili situáciu za vážnu."Nevieme, či tieto prípady súvisia s vakcínou," uviedol Sigurd Hortemo, hlavný lekár Nórskej liekovej agentúry na tlačovej konferencii, zorganizovanej spoločne s Nórskym inštitútom verejného zdravotníctva. Dodal, že Európska lieková agentúra (EMA) vyšetrí tieto tri incidenty.Nórsko vo štvrtok nasledovalo Dánsko a oznámilo, že preventívne pozastavuje očkovanie vakcínami od spoločnosti AstraZeneca. Dánsko tak urobilo na základe správ o výskyte krvných zrazenín u niekoľkých zaočkovaných pacientov. Experti v oboch krajinách zdôrazňujú, že ide o preventívne opatrenie.Spoločnosť AstraZeneca v reakcii uviedla, že z analýzy dát zozbieraných po aplikovaní viac ako 17 miliónov dávok vakcíny nevyplynulo, že by očkovanie jej vakcínou zvyšovalo nebezpečenstvo pľúcnej embólie, hlbokej žilovej trombózy alebo trombocytopénie, teda stavu, kedy má pacient znížené množstvo krvných doštičiek. "Hlásený počet tohto druhu udalostí po očkovaní vakcínou AstraZeneca nie je vyšší ako počet, ktorý by sa prirodzene vyskytol u neočkovanej populácie," uviedla hovorkyňa spoločnosti.Očkovanie vakcínou od AstraZenecy preventívne pozastavili aj Island, Rumunsko a Bulharsko. V Rakúsku a niekoľkých ďalších štátoch prestali používať konkrétnu šaržu vakcíny po tom, čo v dôsledku problémov so zrážaním krvi zomrela zaočkovaná zdravotná sestra.