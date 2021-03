Banskobystrický kraj spustil vlastný systém registrácie náhradníkov na očkovanie proti COVID-19

Kraj zriadil aj call centrum

Zatiaľ registrujú len ľudí z kraja

V súlade s očkovacou stratégiou

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) prišiel s vlastným systémom náhradníkov pre očkovanie vo svojich očkovacích centrách. Od štvrtka sa záujemcovia môžu registrovať na stránke nahradnici.sk a v prípade uvoľnenia kapacít v očkovacom centre ich bude kontaktovať krajské call centrum s ponukou termínu.Na štvrtkovom brífingu o tom informoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že systém je užívateľský veľmi jednoduchý a po zaregistrovaní umožní prihlásiť do systému viacerých ľudí.Jeden člen rodiny tak dokáže s registráciou pomôcť aj príbuzným, ktorí nie sú dostatočne technicky zdatní alebo nemajú pripojenie na internet.„Vieme, že ľudia v kraji majú o očkovanie záujem. Prihlasovanie je však dnes traumatizujúca skúsenosť. Okrem nedôstojného systému prihlasovania na riadny termín dnes neexistuje transparentný systém na registráciu náhradníkov. Rozhodli sme sa preto prísť s vlastným systémom, v ktorom sa môžu záujemcovia o očkovanie v tejto chvíli registrovať ako náhradníci. Ak sa im aj nepodarí prihlásiť sa na riadny termín na stránke ministerstva zdravotníctva, stále budú mať šancu pri uvoľnení kapacít dostať sa na očkovanie,“ povedal vicežupan a dodal, že užívateľ môže v novom systéme svoju registráciu aj stiahnuť a uvoľniť miesto inému náhradníkovi.Po úspešnom zápise do listiny čakateľov na očkovanie tak ľuďom stačí len čakať na telefonát z call centra, ktoré rovnako zriadil Banskobystrický samosprávny kraj.Ten sa uskutoční v prípade, že sa na termín nedostavia všetci prihlásení uchádzači, ktorí sa zaregistrovali cez stránku ministerstva zdravotníctva.Stránka nahradnici.sk v tejto chvíli umožňuje registráciu len ľuďom z kraja, na očkovanie je totiž potrebné pri uvoľnení kapacít prísť pomerne rýchlo.„Zväčša je to do dvoch hodín od telefonátu a potvrdenia účasti. V kraji zatiaľ fungujú štyri očkovacie centrá – v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Brezne a Lučenci. V krátkom čase pribudnú aj centrá v Rimavskej Sobote, Žiari nad Hronom, vo Veľkom Krtíši a v Revúcej, takže by to pre záujemcov nemal byť problém,“ doplnil Lunter.Systém je nastavený tak, že záujemcov do poradia pridáva v súlade s aktuálne platnou štátnou očkovacou stratégiou. Nehrozí teda, že by seniorov či ľudí s ťažkými diagnózami niekto medzi náhradníkmi predbehol.Hlavné kritérium je vek a pridružené diagnózy, ktoré sú podľa odborníkov najrizikovejším faktorom pre ťažký až fatálny priebeh ochorenia.„V tejto chvíli bude systém slúžiť očkovacím centrám zriadeným krajom. Postupne chceme osloviť do zapojenia všetky vakcinačné centrá na území kraja, vrátane nemocníc. Samozrejme, budeme veľmi radi, ak o systém prejavia záujem naši partneri z ostatných krajov, prípadne samotné ministerstvo zdravotníctva,“ uzavrel podpredseda.