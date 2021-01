V Rakúsku schválil novelu zákona, ktorá umožňuje vstup na kultúrne a športové podujatia, nemocníc a hotelov s negatívnym výsledkom testu

Poslanci rakúskeho parlamentu schválili vo štvrtok novelu zákona predloženú vládou, podľa ktorej bude vstup na kultúrne a športové podujatia, ako aj do nemocníc a hotelov možný len s negatívnym výsledkom testu na koronavírus SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.





Novelu s pripomienkami podporili všetky parlamentne strany s výnimkou slobodných. Koaličná vláda ju vníma ako príležitosť na preklenutie obdobia, po ktorom sa bude môcť začať s očkovaním bežného obyvateľstva. Zatiaľ zostáva otvorené, pre ktoré oblasti bude test požadovaný a ktoré testy budú uznané. Podľa ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera to bude závisieť od priebehu pandémie. Presnejšie ustanovenia má obsahovať príslušná vyhláška.Legislatíva by sa mohla vzťahovať aj na návštevu reštaurácií a kaviarní. Rakúska obchodná komora už vyjadrila obavy, že dodržiavanie takéhoto nariadenia, o ktorom vláda uvažovala už začiatkom januára, by najmä v menších podnikoch nebolo možné kontrolovať.Rakúsku sa zavedením rýchleho lockdownu vlani na jar podarilo relatívne dobre prekonať prvú vlnu padnémie. Druhý a najmä súčasný tretí lockdown však požadované zlepšenie situácie, teda dostať týždňovú incidenciu pod 100 prípadov na 100 000 obyvateľov, zatiaľ nepriniesli. V krajine navyše zaznamenali niekoľko miest s možným výskytom nového variantu koronavírusu, ktorý sa pred niekoľkými týždňami začal šíriť z Británie.Od začiatku pandémie zaznamenali v Rakúsku viac ako 384 025 prípadov nákazy a 6921 úmrtí. Hospitalizovaných je 2086 ľudí a 361 sa nachádza na jednotkách intenzívnej starostlivosti.