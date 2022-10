Vallova strana Team Bratislava ovládla mestské ako aj miestne zastupiteľstvá, stala sa tak najsilnejšou v hlavnom meste

Úspech zaznamenali aj starostovia

Silné zastúpenie v zastupiteľstve

Vallov team získal silný mándát

31.10.2022 - V komunálnych voľbách v Bratislave, ktoré sa konali 29. októbra 2022, uspel nielen staronový primátor Matúš Vallo , ale aj jeho strana Team Bratislava , ktorá postavila 124 kandidátov na miestnych a mestských poslancov.Získala celkovo 106 mandátov, čo je 85-percentná úspešnosť. Stala sa tak podľa vyjadrenia samotnej mestskej strany najsilnejšou v Bratislave.Zo strany Team Bratislava uspeli aj kandidáti na starostov v mestských častiach Nové Mesto, Staré mesto, Lamač a Podunajské Biskupice.„Pri ohlásení vzniku našej mestskej strany Team Bratislava som povedal, že silní hráči sa budú usilovať vrátiť Bratislavu do starých koľají, a tak sme si dali za cieľ do komunálnej politiky priniesť ešte viac zapálených a šikovných ľudí. Voľby ukázali, že sa nám to podarilo,“ skonštatoval Vallo.Do mestského zastupiteľstva bolo za stranu Team Bratislava zvolených 90 percent kandidátok a kandidátov, do miestnych zastupiteľstiev 84 percent, čo znamená, že má vo väčšine bratislavských mestských častí v koalícii s PS a SaS väčšinu v zastupiteľstve.V mestskom zastupiteľstve sa bude môcť Matúš Vallo oprieť o väčšinu zastupiteľov, pretože jeho strana sa stala s 20 poslancami najsilnejšou a v koalícii s PS a SaS budú mať 29 poslancov a poslankýň.Výrazne silnejšie výsledky dosiahol Team Bratislava s koalíciou s PS v mestských častiach Bratislavy. Napríklad v miestnom zastupiteľstve Starého mesta budú mať 25 z 25 poslancov, v Novom meste 23 z 25 poslancov a podobne je to aj v ďalších mestských častiach.„So silným mandátom budeme pracovať pokorne a so zvolenými zástupcami mimo našej koalície budeme, tak ako doteraz, vždy rokovať a hľadať spoločne prieniky a riešenia,“ komentoval výsledky Vallo.