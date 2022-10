Voľba 2022: Pellegrini pozval ľudí, aby prišli k urnám. Kritizovať len na Facebooku či na ulici zbytočné, tvrdí (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.10.2022 - Ľudia by nemali podceniť tieto voľby a mali by ísť voliť, povedal predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini , keď v sobotu krátko po 10:30 prišiel odovzdať svoj hlas v spojených voľbách v Banskej Bystrici na Základnej škole Jána Bakossa.Predseda vyzval ľudí, aby nevyjadrovali svoj názor na veci verejné len na sociálnych sieťach a na ulici, ale aby ho prišli vyjadriť aj do volebnej miestnosti. „Pretože, ak tak neurobia, tak tie kritiky na ulici sú zbytočné," uviedol Pellegrini. K voľbám ide podľa jeho slov s veľkou pokorou, lebo po dvoch rokoch od vzniku strany nasadili vo voľbách aj svojich kandidátov a výsledok je v rukách ľudí.„Aj v ťažkých situáciách, v ktorých sa krajina nachádzala v minulosti, alebo aj teraz, sa ukazuje, že mestá obce aj župy častokrát prevezmú na seba väčšiu časť zodpovednosti za aktivity. Či pri pandémii, alebo pri migračnej kríze a aj teraz pri tejto inflačnej a energetickej sa ukáže, že schopní primátori a župani dokážu tomu svojmu regiónu a mestu pomôcť a dokážu aj akoby zachrániť tých svojich občanov pred ťažkými dôsledkami aj napriek tomu, že centrálna vláda v tom nie vždy má jasno," konštatoval predseda opozičnej strany s tým, že je dôležité preto ísť voliť.