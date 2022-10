Politológ: Veľké prekvapenia neboli, ukázala sa slabá pozícia OĽANO

Veľké prekvapenia v spojených komunálnych voľbách a voľbách do samosprávnych krajov neboli. Ukázala sa relatívne slabá pozícia OĽANO či úspech mimoparlamentného Hlasu-SD. Smer-SD nemá dôvod na optimizmus. Pre TASR to skonštatoval politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV).





"Z hľadiska výsledkov volieb sa nazdávam, že najväčšie prekvapenie je, že vlastne žiadne veľké prekvapenia neboli. Ak nerátame individuálne zmeny," povedal Marušiak. Ako príklad uviedol víťazstvo prešovského primátora Františka Oľhu či zmenu na poste šéfa Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde po dlhých rokoch vystriedal Milana Belicu novozvolený Branislav Becík.Výsledky týchto volieb však majú podľa politológa len čiastočnú výpovednú hodnotu z hľadiska celonárodnej politiky. Skonštatoval, že najviac do očí udrela relatívne slabá pozícia OĽANO. Hovorí o opakovaní trajektórie Smeru-SD z roku 2017. "Mnohí kandidáti zrejme zistili, že značka OĽANO je pre nich skôr toxická," poznamenal. Doplnil, že úspech zopakovalo hnutie len pri dvoch veľkých pozíciách - na poste predsedov v Žilinskom a Trnavskom samosprávnom kraji.O úspechu podľa Marušiaka môže hovoriť Hlas-SD, ktorému sa vo viacerých regiónoch podarilo prekrúžkovať Smer-SD. Dodal, že Smeru-SD zostal jediný predseda samosprávneho kraja v Trenčíne. "Nikde inde výraznejšie nezabodoval," podotkol s tým, že výnimkou je možno druhé miesto v boji o post šéfa Bratislavského samosprávneho kraja.K výraznému náskoku bratislavského primátora Matúša Valla a šéfa kraja Juraja Drobu podľa Marušiaka mohla prispieť aj pandémia nového koronavírusu, keď obaja vystupovali ako samostatné osobnosti a výrazne sa emancipovali od ostatných strán. Podčiarkol však, že k tomu zrejme prispela aj celková vyprázdnenosť regionálnej politiky. "Politické strany celoštátneho charakteru práve lokálnu a regionálnu politiku veľmi podceňujú. Dôsledkom toho je, že nemal nikto z nich žiadneho serióznejšieho vyzývateľa, ktorý by mohol kandidátov podstatnejšie ohroziť," zhodnotil. Za prekvapujúce to Marušiak označil aj preto, že s niektorými krokmi Drobu a Valla prejavovali voliči v priebehu funkčného obdobia veľkú nespokojnosť.Nápad spojiť voľby v jeden deň vníma politológ ako úspešný, za rozumný ale nepovažuje termín počas predĺženého víkendu. Dodal, že logické by tiež možno bolo inak zariadiť volebné okrsky v Bratislave a Košiciach. Poukázal na tvoriace sa rady, keďže voliči museli vypĺňať viacero volebných lístkov.