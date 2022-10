Voľby 2022: Štátna volebná komisia potvrdila výsledky spojených volieb

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí. Vo ôsmich krajských mestách si väčšina primátorov udržala pozíciu. Zmena nastane v Prešove.



Bratislavu aj ďalšie volebné obdobie povedie Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS), volilo ho 60,2 percenta Bratislavčanov. Svoju funkciu obhájil aj košický primátor Jaroslav Polaček (KDH, SaS, Sme rodina, NOVA, Aliancia, SRK, Dobrá voľba a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-Zmena zdola) so ziskom 36,79 percenta hlasov.



Zmena nastáva v Prešove, ktorý povedie František Oľha (SaS, PS, Spolu, DS, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Dobrá voľba a Umiernení), hlas mu odovzdalo 37,26 percenta Prešovčanov.

Staronovým primátorom Nitry sa stal Marek Hattas (Tím Kraj Nitra), získal 30,80 percenta hlasov. Bezo zmeny zostáva aj Trenčín, ktorý si 72,94 percenta hlasov zvolil za primátora Richarda Rybníčka (nezávislý). Rovnako sa nemení primátor Žiliny, Petra Fiabáneho (nezávislý) zvolilo 45,53 percenta ľudí.



Trnavským primátorom zostáva Peter Bročka (nezávislý), získal 44,7 percenta hlasov. Primátorský post obhájil aj Ján Nosko (nezávislý), ktorého volilo 66,16 percenta Banskobystričanov.



Štátna volebná komisia potvrdila výsledky volieb do VÚC

Volebná účasť v sobotných (29. 10.) komunálnych voľbách dosiahla 46,19 percenta. Na voľbách sa zúčastnilo 2.059.800 voličov.



Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila v nedeľu výsledky sobotňajších (29. 10.) volieb do vyšších územných celkov (VÚC). Šesť krajov si svojich doterajších šéfov ponechalo, v dvoch nastáva zmena.



Nitriansky kraj povedie po novom Branislav Becík (Hlas-SD, Sme rodina), ktorému odovzdalo hlas 27,49 percenta voličov.



Zmena nastáva aj v Banskobystrickom kraji. Novým šéfom kraja sa stane Ondrej Lunter (nezávislý). Volilo ho 47,53 percenta voličov.



V ostatných krajoch doterajší predsedovia obhájili svoje posty. Bratislavský kraj opäť povedie Juraj Droba (SaS, Progresívne Slovensko, Team Bratislava), ktorého volilo 63,6 percenta hlasujúcich.



Na čele Trnavského kraja zostáva Jozef Viskupič (OĽANO-NOVA-KÚ-Zmena zdola, SaS, KDH, Spolu, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, OKS, DS, Magyar Fórum - Maďarské fórum), a to so ziskom 38,56 percenta voličov.

Šéfom Trenčianskeho kraja bude naďalej Jaroslav Baška (Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS), ktorému hlas odovzdalo 67,25 percenta voličov.



Predsedníčkou Žilinského kraja zostáva Erika Jurinová (OĽANO-NOVA-KÚ-Zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Šanca, OKS, SaS), vo voľbách si ju vybralo 32,04 percenta hlasujúcich.



Prešovský kraj naďalej povedie Milan Majerský (KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí), ktorému dalo hlas 42,01 percenta voličov.



Post predsedu Košického kraja obhájil Rastislav Trnka (KDH, Aliancia, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, DS) so ziskom 51,31 percenta hlasov.



Na pozície starostov a primátorov uspeli najmä nezávislí kandidáti



Na pozície starostov a primátorov uspeli v sobotných (29. 10.) voľbách najmä nezávislí kandidáti. Budú viesť 1349 samospráv, čo predstavuje 46,5 percenta. V nedeľu o tom informoval predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Peter Peťko.



Priblížil, že aj v prípade politickej príslušnosti poslancov krajských zastupiteľstiev bolo najviac zo zvolených kandidátov nezávislých. Zvolených bolo 159 nezávislých kandidátov, čo je 38 percent zo všetkých.



Peťko ďalej zdôraznil, že voľby sa po prvý raz sumarizovali plne elektronicky. "Tempo sumarizácie bolo výrazne rýchlejšie ako pri župných voľbách pred piatimi rokmi," podotkol. Sumarizácia bola rýchlejšia o dve hodiny. V prípade komunálnych volieb o štyri hodiny.

Polícia zatiaľ zaznamenala 231 podnetov, naďalej pribúdajú



Polícia v súvislosti so spojenými voľbami zaznamenala doposiaľ 231 podnetov. "Nie je to finálne číslo, podnety stále prichádzajú," uviedol viceprezident Policajného zboru Damián Imre. Podaných bolo podľa jeho slov 60 trestných oznámení, pričom v 25 prípadoch sa začalo trestné stíhanie.



"Najčastejšie to bola volebná korupcia (53 podnetov), marenie prípravy a priebehu volieb a referenda (40 podnetov), časté bolo ohováranie (37 podnetov)," priblíži Imre.



Polícia tiež eviduje 52 priestupkov a 119 iných podnetov, ktoré sa môžu podľa viceprezidenta radiť medzi priestupky aj trestné činy. "Postupne budú kvalifikované," uviedol. Približne 85 z nich môže byť podľa Imreho vyhodnotených ako trestný čin.



V celách policajného zaistenia sa počas volieb nachádzalo 64 osôb, pričom voliť sa rozhodli len dvaja. Zo 16 osôb, ktoré boli predvedené alebo obmedzené na osobnej slobode z iných dôvodov, taktiež prejavili záujem voliť dvaja.



Viceprezident skonštatoval, že počas volieb nedošlo k závažnému porušeniu verejného poriadku. Na jeho zabezpečenie bolo na území celého Slovenska nasadených 6556 policajtov. V súvislosti s voľbami dohliadalo na poriadok 4360 z nich.

"Boli nasadení hlavne policajti poriadkovej, dopravnej, ale takisto kriminálnej polície. Na špeciálne úlohy boli vyčlenení vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry, či už v oblasti odhaľovania volebnej korupcie alebo aj extrémistických trestných činov," spresnil Imre. V pohotovosti boli tiež špeciálne sily policajného zboru a v teréne sa pohybovali aj nadriadení či kontrolóri. "Aby úlohy, ktoré plní policajný zbor v súvislosti s voľbami, prebehli tak, ako majú v zmysle predpisov," dodal.



Voľby sa budú opakovať v 47 obciach





Komunálne voľby sa budú musieť opakovať v 47 obciach. V niektorých z nich sa sobotné (29. 10.) voľby vôbec nevykonali. Uviedla to šéfka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová.



"Dôvody, pre ktoré sa budú voľby opakovať, sú najmä tie, že sa voľby v niektorých obciach najskôr nevykonali vôbec. Ďalšie dôvody mi zatiaľ nie sú známe," priblížila. Zoznam týchto obcí je v zápisnici o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí.

V sobotu volili obyvatelia v 2926 obciach, mestách a mestských častiach. V piatich z nich sa komunálne voľby nekonali, pretože v nich neevidovali žiadnych kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. V ďalších šiestich obciach hlasovali voliči len za poslancov, pretože obce neevidovali ani jedného kandidáta na starostu.



Účasť vo voľbách do VÚC sa zvýšila, v komunálnych mierne poklesla



Účasť v sobotných (29. 10.) voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) bola o 14 percent vyššia ako pred poslednými krajskými voľbami v roku 2017, keď účasť dosiahla 29,75 percenta. V komunálnych voľbách prišlo oproti roku 2018 voliť menej ľudí, ide o pokles o 2,5 percenta. Skonštatoval to šéf štátnej volebnej komisie Ladislav Orosz.

"V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávnych krajov ide o nárast o viac ako 14 percent. Pri posledných voľbách bola účasť 29,75 percenta," skonštatoval na nedeľnej tlačovej konferencii Orosz. "Na tomto základe možno konštatovať, že jeden z hlavných účelov, ktorý smeroval k tomu, aby sa voľby do orgánov územnej samosprávy konali v jeden deň, sa naplnil," dodal.



Volebná účasť v sobotných voľbách do VÚC dosiahla 43,74 %, voliť prišlo 1.951.522 voličov. Volebná účasť v komunálnych voľbách dosiahla 46,19 percenta. Na týchto voľbách sa zúčastnilo 2.059.800 voličov. Šéf Štatistického úradu (ŠÚ) SR Peter Peťko poznamenal, že cieľ zvýšiť účasť v krajských voľbách, ktorým sa argumentovalo pri rozhodovaní o súbehu dvoch volieb, sa naplnil.