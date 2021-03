Vďaka zlepšeniu pandemickej situácie nebude potrebné zatváranie ekonomiky, oznámil Heger

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Zatváranie ekonomiky nebude potrebné. Po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR to oznámil minister financií a zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger Pandemická situácia sa totiž stabilizovala a mierne sa zlepšuje. Heger však upozornil, že ešte stále nie je čas na masívne uvoľňovanie opatrení.Zároveň informoval, že pandemická komisia považuje za nevyhnutné predĺžiť núdzový stav o ďalších 40 dní. Ak by sa nepredĺžil, zrútil by sa totiž systém pandemickej ochrany.