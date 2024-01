Vedenie resocializačného centra Čistý deň sa opäť snaží získať licenciu na prevádzkovanie zariadenia

Zneužívanie detí

Deti majú horšie podmienky ako väzni

Nedostatok zamestnancov

Stretnutie s ministrami

Mimoriadne rokovanie

17.1.2024 (SITA.sk) - V súčasnosti sa snaží vedenie, ktoré v minulosti bolo na čele resocializačného centra Čistý deň , opäť získať licenciu na prevádzkovanie zariadenia. Na stole ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša Hlas-SD ) už „leží" žiadosť o jej udelenie.Podľa poslankyne Martiny Holečkovej KDH ) zmenili títo ľudia názov zariadenia, no obsah a obsadenie je to isté. V minulosti boli odsúdení dvaja zamestnanci centra za zneužívanie maloletých detí.Štatutárni zástupcovia centra spolupracovali s Mariánom Kočnerom , ovplyvňovali svedkov a zasahovali do vyšetrovania. Na mieste je podľa poslankyne podozrenie, že sa to môže stať znova.O žiadosti o licenciu a správe generálnej prokuratúry o reedukačných centrách informovali na spoločnej tlačovej besede opozičné subjekty Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), hnutie Slovensko „Niekto dnes môže namietať, že žiadajú o udelenie akreditácie pre zariadenie pre dospelých a nie pre deti. Čistý deň presne takto začínal. Pôvodná akreditácia bola udelená pre resocializačné stredisko pre dospelých, až následne, v priebehu rokov, si akreditáciu rozširovali a stali sa resocializačným centrom pre deti," upozornila Holečková.Podľa poslankyne je zároveň veľmi smutnou správou, ak generálna prokuratúra skonštatovala, že v každom slovenskom reedukačnom centre dochádza k porušeniu ľudských práv.Poslankyňa Veronika Remišová (klub Slovensko) tvrdí, že deti v týchto zariadeniach žijú horšie ako vrahovia vo väzeniach. Remišová upozornila na to, že aj keď sa správanie niektorých detí časom zlepšilo, naďalej boli držané v reedukačných centrách.„Extrémny príklad je prípad chlapca, ktorý prišiel do reedukačného zariadenia v roku 2013 ako šesťročný a je tam doteraz. Deti tam prichádzajú ako malé a odchádzajú ako plnoleté," tvrdí poslankyňa.Upozornila aj na nedostatok zamestnancov v centrách, o čom svedčí aj fakt, že psychologička v jednom zo zariadení nemala čo robiť, tak pomáhala upratovať. Na deťoch bolo taktiež páchané fyzické násilie, dostávali facky a bitky, žili v plesnivých izbách a v niektorých prípadoch spávali na zemi.Poslankyňa Simona Petrík (PS) uviedla, že súčasný minister práce Tomáš bol počas kauzy Čistý deň hovorcom vtedajšieho premiéra Roberta Fica Smer-SD ) a manželom Tománkovcom, ktorí pôsobili vo vedení tohto centra, dával mediálne školenia.„Som zvedavá, ako sa ten istý Erik Tomáš, teraz už ako minister práce, zachová v tejto situácii. Spoločne s kolegami z parlamentného výboru pre sociálne veci ho vyzývame, aby túto akreditáciu neudelil," povedala Petrík.Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) je toho názoru, že je potrebné urobiť audit problémov a legislatívne zmeny pre vyriešenie zlej situácie.Zároveň informovala, že na štvrtok zvolala generálna prokuratúra stretnutie s ministerstvami a ombudsmanmi, avšak na stretnutie nepozvali nikoho z parlamentu, kto by reálne vedel predložiť novely a meniť legislatívu.„Ponúkam svoju expertízu, svoj čas aj ochotu byť účastná na tomto stretnutí, aby sme dospeli k riešeniam, ktoré by sme následne aj pretavili do praxe," uviedla poslankyňa.Poslanci KDH Martina Holečková a Ján Horecký budú iniciovať poslanecký prieskum v reedukačných centrách. Poslanci hnutia zároveň zvolávajú mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre sociálne veci a taktiež výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.Na rokovania si pozvali aj ministra práce Tomáša a ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD). Generálny prokurátor Maroš Žilinka v stredu požiadal predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD) o vystúpenie v pléne Národnej rady, zároveň mu doručil materiál „Zhodnotenie Generálnej prokuratúry SR o stave zákonnosti v reedukačných centrách“.Reedukačné centrá v súčasnosti nielenže neplnia účel, ktorý im právna úprava zveruje, ale nie sú ani bezpečným miestom pre umiestnené deti, v ktorom sú dodržiavané ich práva. Prokuratúra v reedukačných centrách totiž zistila závažné porušovanie práv detí.