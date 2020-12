Viaceré nemocnice na Slovensku kolabujú, Mikas vyzýva ľudí v otvorenom liste k zodpovednosti počas sviatkov

Uviedol to v otvorenom liste, o ktorom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Daša Račková.

Prosba o pomoc

Podľa Mikasa je aktuálna situácia v nemocniciach veľmi vážna a mnohé sú na pokraji kolapsu. Hlavný hygienik tak žiada ľudí, aby si na seba počas sviatkov dávali pozor a okrem opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu dávali pozor aj na prípadné zranenia či iné zdravotné komplikácie.

„Vnímam, že mnohí ste tento rok zažili osobnú stratu, mnohí ste utrpeli ťažké životné rany a prišli o možnosť robiť to, čo vás napĺňa. Cítim, že sa mnohí za to na mňa i mojich kolegov hneváte. Robíme maximum, aby sme nastavenými opatreniami chránili vaše zdravie a aby ste nemuseli prinášať ďalšie obete. Nie, v tejto chvíli nežiadame o uznanie, je to naša práca. Žiadame však o vašu pomoc, pretože ju potrebujeme,“ napísal hygienik v otvorenom liste.

V ňom zároveň žiada ľudí, aby nezneužívali udelené výnimky. Ľudia by si podľa Mikasa mali pred každou návštevou rodiny či blízkych položiť otázku, či je daná návšteva životne nevyhnutná. Ako uviedol, chápe, že ľudia sa chcú navštevovať či vidieť rodinu aspoň na Vianoce, zároveň však pripomína, že v prípade pandémie koronavírusu ide o výnimočné okolnosti.

Skromnejšie Vianoce

Ľudia by sa preto podľa neho mali čo najviac snažiť presunúť stretnutia s rodinou či známymi do online priestoru a osobné návštevy nahradiť napríklad telefonátmi či videohovormi.

„Zmierme sa, prosím, s tým, že vianočné sviatky, ktoré obvykle trávime v hojnosti a radostnej atmosfére širokého kruhu rodiny, priateľov a známych, budú tento rok podstatne skromnejšie. Nie pre zákaz vychádzania, nie pre opatrenia vo vyhláškach, nie pre kontroly v prihraničných oblastiach a v prevádzkach či pre hrozbu sankcií. Ale jednoducho preto, že nám záleží na našich blízkych a komunitách, v ktorých tak radi trávime voľné chvíle“ uviedol Mikas.

Dodal, že ľudia by sa mali snažiť nepohybovať mimo domácnosti, neschádzať sa s ostatnými mimo malých skupín a vyhýbať sa miestam, na ktorých sa združuje vyšší počet ľudí. Vedome by sa tiež mali vyhýbať slabo vetraným priestorom a spoločnosti ľudí bez rúšok a dostatočných rozostupov. Osobnú účasť na bohoslužbách v kostoloch by radšej mali zameniť za rozhlasové alebo televízne vysielanie.





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.