V Česku pribudlo 3364 prípadov, pozitívny bol takmer každý tretí test

V Česku za nedeľu zaznamenali 3364 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v pondelok ráno na webstránke českého ministerstva zdravotníctva.





Laboratória celkovo v tento deň vyhodnotili 10.715 testov, pozitívny bol takmer každý tretí otestovaný. Rizikový index českého protiepidemického systému PES je už štvrtý deň na hodnote 76, čo zodpovedá piatemu, a síce najvyššiemu stupňu ohrozenia, informuje spravodajská stanica ČT24.Česko v súčasnosti eviduje 82.426 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 627.523 ľudí a zomrelo 10.411 osôb. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 534.686 osôb. Do pondelka 07.58 h bolo podľa údajov ministerstva hospitalizovaných 4398 pacientov, z toho 588 vo vážnom stave.Českí politici budú už od pondelka rokovať o možnom sprísnení opatrení, keďže tie aktuálne zodpovedajú zhruba štvrtému stupňu rizika a navyše majú viacero výnimiek. V súlade s týmito reštrikciami sú napríklad zatvorené reštaurácie, kaviarne či hotely.V pondelok o možnom sprísnení opatrení bude dopoludnia rokovať Bezpečnostná rada štátu a popoludní vláda. O prípadnom sprísnení by však vláda mala podľa premiéra Andreja Babiša rozhodnúť najskôr až v stredu v nadväznosti na rozhodnutie parlamentu o predĺžení núdzového stavu.Český minister zdravotníctva Jan Blatný avizoval, že situáciu nechá posúdiť svojej expertnej epidemiologickej skupine. Od nej by mal následne vzísť prípadný návrh na zmenu pravidiel, ako napríklad najmä uzavretie obchodov a zákaz stretávania ľudí hoci len v malých počtoch - keďže v prípade piateho stupňa ohrozenia sa môžu zísť maximálne dvaja ľudia, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti.