Európska agentúra pre lieky schválila vakcínu od BioNTEch a Pfizer

Európska agentúra pre lieky (EMA) v pondelok schválila vakcínu vyvinutú nemeckou firmou BioNTech a americkou farmaceutickou spoločnosťou Pfizer na podmienečné použitie v EÚ. Informovala o tom na tlačovej konferencii riaditeľka EMA Emer Cookeová.





"S potešením oznamujem, že vedecký výbor EMA sa dnes stretol a odporučil podmienečné povolenie na uvedenie vakcíny vyvinutej Pfizer a BioNTech na trh v EÚ," uviedla Cookeová. Poznamenala, že "v tejto chvíli neexistujú dôkazy, ktoré by nasvedčovali tomu, že táto vakcína nebude fungovať proti novému variantu" koronavírusu, ktorý zistili v Británii.Na základe klinických štúdií a príbalového letáku, ktorý k vakcíne vydal Americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA), má táto očkovacia látka 95-percentnú účinnosť.Očakáva sa, že Európska komisia na svojom poslednom tohoročnom zasadnutí z 23. decembra vydá oficiálne povolenie na uvedenie vakcíny na európsky trh.Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová minulý týždeň vyzvala členské krajiny Únie, aby očkovanie začalo vo všetkých krajinách súčasne, a to od 27. decembra.Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) uviedol, že "vakcína je určená pre dospelých a dospievajúcich od 16 rokov a spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť, účinnosť a kvalitu vakcín platných v Európskej únii," uvádza ŠÚKL vo tlačovej správe.Vakcína s názvom Comirnaty sa podáva v dvoch dávkach do ramena, pričom odstup medzi dávkami je 21 dní. Najčastejšie nežiaduce účinky po očkovaní danou vakcínou sú zvyčajne mierne a krátkodobé. "Patria k nim bolesť a začervenanie v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, zimnica a horúčka," píše ŠÚKL a dodáva, že v krajinách mimo EÚ sa po spustení očkovania vyskytli zriedkavé závažné alergické reakcie (anafylaxia).Vakcínu vyvinutú spoločnosťami BioNTech a Pfizer už predtým schválili na použitie vo viacerých krajinách vrátane USA a Spojeného kráľovstva.