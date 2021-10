Video: Adam Ďurica prináša spolu s Emmou Drobnou novinku Naše hriechy

Adam Ďurica predstavuje svoju novú skladbu Naše hriechy. Naspieval ju spoločne s Emmou Drobnou. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.





„Už dlhšie som chcel s Emmou niečo urobiť. Dokonca sme sa na tom v minulosti už dohodli, ale udalosti minulého roka to celé zhatili,“ hovorí o spolupráci Ďurica. „Nakoniec sme to však urobili, nahrali a je to tu. Musím povedať, že sa mi pesnička páči, lebo to nie je klišé,“ dodáva Drobná.„Celé to vzniklo u Laca Rychtárika, tá hudba je od neho a ja som málokedy v tej polohe, že vymyslím hudbu aj text. Ja viem, aké texty mám rád, viem, aké by som chcel texty spievať, ale väčšinou spolupracujem s textármi. No tentoraz mi melódia už išla v hlave a už som počul aj nejaké slová, začal som písať, a tak som to celé dokončil,“ približuje vznik spoločnej skladby Ďurica.Skladba Naše hriechy je rovnako predzvesťou nového albumu. Ten ostatný Ďurica vydal ešte v roku 2018. „Pravda je taká, že sme to mali pôvodne úplne inak naplánované. Ale za posledný rok sa toho naozaj veľa zmenilo pre každého z nás, a tak sme to zmenili aj my a do konca roka by som chcel vydať svoj nový album,“ dodal.