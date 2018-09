Video: Apple predstavil tri nové modely iPhonu. iPhone XS, XS Max a XR

Základné parametre:

OS: iOS 12

chipset: Apple A12 Bionic

procesor: šesťjadrový

frekvencie: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, UMTS 900 / 2100 MHz, LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz (frekvencie LTE v Európe)

rozmery: 157 x 77 x 7,7 mm

hmotnosť: 208 gramov

displej: 6,5'' (165 mm), Super Retina, 1242 x 2688 b., 458 ppi, HDR, 3D Touch

zadný fotoaparát: 2-tónový LED blesk, video Full HD (30 - 240 fps) / 4K (60 fps)

28 mm fotoaparát: 12 Mpix (4:3), clona f/1.8, AF, OIS

56 mm fotoaparát: 12 Mpix (4:3), clona f/2.4, AF, OIS

predný fotoaparát: 7 Mpix (4:3), video Full HD (60 fps), clona f/2.2

pamäť: 64/256/512 GB + ??? GB RAM

globálny prenos dát: 2G, 3G, 4G / LTE

lokálny prenos dát: Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, Apple Lightning, USB OTG

ostatné: GPS, Glonass, Galileo, zvýšená odolnosť voči vode (IP68), stereo repro, Face ID, True Tone, prebudenie zodvihnutím aj poklepaním

dual SIM: áno, Dual Standby, nano SIM + eSIM

batéria: ??? mAh, rýchle nabíjanie, bezdrôtové nabíjanie Qi, výmena v servise

Neobsahuje/nepodporuje: pamäťové karty, FM rádio, audio jack, informačnú diódu, IrDA (infraport), čítačku odtlačkov prstov

Pravdepodobná cena a dostupnosť: od 1249 eur, 28. septembra 2018

Nový väčší model už nenesie označenie Plus. So 6,5-palcovým displejom a minimálnymi rámikmi je takmer rovnako veľký ako predchádzajúci 5,5-palcový iPhone 8 Plus. Výrobca preto rovnako veľký smartfón s výrazne väčším displejom nazval iPhone Xs Max. Displej so Super Retina OLED displejom s rozlíšením 2688 x 1242 bodov a hustotou 458 PPI podporuje zobrazenie HDR 10 a Dolby Vision obsahu.