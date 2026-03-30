Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 30.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vieroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

30. marca 2026

Video: Dara Rolins je tu „Znova a zas“, tentoraz s videoklipom mapujúcim spomienky z kariérnych úspechov i života


Nový videoklip k piesni Znova a zas od Dary Rolins prináša pohľad do jej každodenného života, ukazuje zákulisie šoubiznisu a retrospektívne pripomína cestu, ktorú prešla hudobnou kariérou. Energická, osobná a plná života – presne taká, aká Dara je.



Zdieľať
Skladba Znova a zas, ktorá dala názov aj albumu vydanému v novembri minulého roka, patrí k najosobnejším výpovediam Dary Rolins. Hudobne ju zastrešil rumunský producent Serban Cazan, zatiaľ čo text vznikol v spolupráci so speváčkinou priateľkou. „Text som napísala ja spolu s mojou kamarátkou – menovkyňou Darinkou Lenártovou, s ktorou už mám textársku skúsenosť. Vždy, keď sa dostávam do slepej uličky, tak ma z nej vyvedie,“ približuje Dara proces tvorby. 

Samotná skladba je podľa speváčky intímnym zrkadlom jej každodennosti. Zachytáva neustály pohyb medzi pracovným nasadením, materstvom a vášňou pre hudbu. „Je to kus môjho života – v podstate tak ako každá z mojich pesničiek. Opisuje reálne to, čo žijem, čo robím a ako premýšľam.“ Zároveň vysvetľuje, prečo sa práve tento track stal titulnou skladbou albumu: „Chcela som, aby reprezentoval ten moment, tú chvíľu, to obdobie. Je v nej obsiahnuté všetko – ako žijem, a že sa tie veci proste nezastavili.“ 

Poetika aj realita šoubiznisu 

Vizuálnu podobu skladby zverila Dara osvedčenému tímu Imagine Vision na čele s režisérom Majom Martausom, s ktorým ju spája dlhoročná spolupráca. Klip balansuje medzi jemnou poetikou a autentickým zachytením zákulisia šoubiznisu.  

Fanúšikovia v klipe uvidia Daru nielen v estetických obrazoch, ale aj v reálnych situáciách – pri fotení, natáčaní či presunoch. Výrazným prvkom sú aj highlighty skutočných titulky prestížnych magazínov, ktoré Dara počas posledných rokov nafotila. Tie dodávajú videu dokumentárny rozmer a podčiarkujú jej stabilné miesto na scéne. Nechýbajú ani ľudia, ktorí tvoria jej osobný svet: „Sú tam ľudia, ktorí sú mi blízki, robia ma šťastnou a veselou – moje tanečné sestry, ich deti, moja komunita.“ 

 

Záver videoklipu je vytvorený zo zostrihu starších videoklipov zo spoločnej dielne speváckej divy a kreatívcov z Imagine Vision.  Jedná sa o retrospektívnu jazdu naprieč Darinou kariérou a hudobným vývojom. „Je to pre mňa taká spomienka, návrat v čase. Uvedomujem si vďaka tomu, ako dlho už túto cestu kráčam – a že sa mnohé veci stále opakujú. Znova a zas.“ 

Kolobeh a energia, ktoré nekončia 

Znova a zas nie je len názov piesne či albumu – je to životná filozofia Dary Rolins. Neustály pohyb, energia, návraty aj nové začiatky. Ako sama hovorí: „Ten kolotoč od začiatku stále ide, beží a deje sa. Je mi to úplne prirodzené – pretože to je môj život.“ A zdá sa, že tento kolobeh sa tak skoro nezastaví. 

Zdroj foto:  Majo Martaus – Imagine Visions

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Video: Dara Rolins vás prostredníctvom videoklipu vezme do neba a späť! (3. 10. 2025)
 Dara Rolins má čistý register vďaka amnestii (31. 1. 2013)
 Dara Rolins: Amnestia Václava Klausa sa bude zrejme týkať aj slovenskej speváčky. (3. 1. 2013)
 Dara Rolins je vinná za smrť motocyklistu dostala podmienku 26 mesiacov (13. 8. 2012)
 Nový proces s Darou Rolins sa začne 9. júla (31. 5. 2012)
 Dara Rolins už stojí pre smrteľnú nehodu pred súdom (18. 1. 2012)
 Daru Rolins obžalovali z usmrtenia motocyklistu (14. 10. 2011)
 Polícia znovu obvinila Daru Rolins z vlaňajšej nehody (16. 9. 2011)
 Rolins zbavili obvinení pre nedostatok dôkazov (2. 11. 2010)
 Dara si vypočula obvinenie, hrozia jej tri roky (8. 10. 2010)



<< predchádzajúci článok
Majself odhalil ďalšie meno na koncerte jeho kariéry, za celou show sa skrýva silný osobný príbeh – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 