Pondelok 30.3.2026
Meniny má Vieroslava
30. marca 2026
Video: Dara Rolins je tu „Znova a zas“, tentoraz s videoklipom mapujúcim spomienky z kariérnych úspechov i života
Nový videoklip k piesni Znova a zas od Dary Rolins prináša pohľad do jej každodenného života, ukazuje zákulisie šoubiznisu a retrospektívne pripomína cestu, ktorú prešla hudobnou kariérou. Energická, osobná a plná života – presne taká, aká Dara je.
Skladba Znova a zas, ktorá dala názov aj albumu vydanému v novembri minulého roka, patrí k najosobnejším výpovediam Dary Rolins. Hudobne ju zastrešil rumunský producent Serban Cazan, zatiaľ čo text vznikol v spolupráci so speváčkinou priateľkou. „Text som napísala ja spolu s mojou kamarátkou – menovkyňou Darinkou Lenártovou, s ktorou už mám textársku skúsenosť. Vždy, keď sa dostávam do slepej uličky, tak ma z nej vyvedie,“ približuje Dara proces tvorby.
Samotná skladba je podľa speváčky intímnym zrkadlom jej každodennosti. Zachytáva neustály pohyb medzi pracovným nasadením, materstvom a vášňou pre hudbu. „Je to kus môjho života – v podstate tak ako každá z mojich pesničiek. Opisuje reálne to, čo žijem, čo robím a ako premýšľam.“ Zároveň vysvetľuje, prečo sa práve tento track stal titulnou skladbou albumu: „Chcela som, aby reprezentoval ten moment, tú chvíľu, to obdobie. Je v nej obsiahnuté všetko – ako žijem, a že sa tie veci proste nezastavili.“
Poetika aj realita šoubiznisu
Vizuálnu podobu skladby zverila Dara osvedčenému tímu Imagine Vision na čele s režisérom Majom Martausom, s ktorým ju spája dlhoročná spolupráca. Klip balansuje medzi jemnou poetikou a autentickým zachytením zákulisia šoubiznisu.
Fanúšikovia v klipe uvidia Daru nielen v estetických obrazoch, ale aj v reálnych situáciách – pri fotení, natáčaní či presunoch. Výrazným prvkom sú aj highlighty skutočných titulky prestížnych magazínov, ktoré Dara počas posledných rokov nafotila. Tie dodávajú videu dokumentárny rozmer a podčiarkujú jej stabilné miesto na scéne. Nechýbajú ani ľudia, ktorí tvoria jej osobný svet: „Sú tam ľudia, ktorí sú mi blízki, robia ma šťastnou a veselou – moje tanečné sestry, ich deti, moja komunita.“
Záver videoklipu je vytvorený zo zostrihu starších videoklipov zo spoločnej dielne speváckej divy a kreatívcov z Imagine Vision. Jedná sa o retrospektívnu jazdu naprieč Darinou kariérou a hudobným vývojom. „Je to pre mňa taká spomienka, návrat v čase. Uvedomujem si vďaka tomu, ako dlho už túto cestu kráčam – a že sa mnohé veci stále opakujú. Znova a zas.“
Kolobeh a energia, ktoré nekončia
Znova a zas nie je len názov piesne či albumu – je to životná filozofia Dary Rolins. Neustály pohyb, energia, návraty aj nové začiatky. Ako sama hovorí: „Ten kolotoč od začiatku stále ide, beží a deje sa. Je mi to úplne prirodzené – pretože to je môj život.“ A zdá sa, že tento kolobeh sa tak skoro nezastaví.Zdroj foto: Majo Martaus – Imagine Visions
