Pondelok 30.3.2026
Meniny má Vieroslava
30. marca 2026
Obnova slovenských hradov pokračuje, v tomto roku sa jej dočká 34 pamiatok – VIDEO
30.3.2026 (SITA.sk) - Obnova slovenských hradov pokračuje aj v tomto roku. Práce v rámci projektu Ľudia a hrady sa opäť spustia 1. apríla. Obnovy sa v tomto roku dočká 34 kultúrnych pamiatok. Na projekty je vyčlenených približne šesť miliónov eur. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) o tom informoval v pondelok na hrade Revište, ktorý v rámci projektu tiež prejde obnovou.
„Projekt Ľudia a hrady pokračuje. A nielen, že pokračuje, ale v tejto novej etape pôjde o najrozsiahlejšiu obnovu hradov na Slovensku. Do tejto novej etapy sa prihlásilo spolu 30 hradov, dva kláštory a dva kaštiele, čiže spolu 34 kultúrnych pamiatok budeme obnovovať v tomto roku,“ uviedol Tomáš.
Stavebné práce odštartujú už tento týždeň a potrvajú do konca októbra. „Týchto sedem mesiacov využijeme na stavebné práce, na obnovu hradov,“ priblížil Tomáš. Do obnovy hradov podľa ministra práce zapoja nezamestnaných ľudí, zamestnanie by takto malo dostať takmer 500 ľudí.
Cieľom projektu je tiež naštartovať cestovný ruch na Slovensku. Podľa Tomáša je zo všetkých zrúcanín na Slovensku obnoviteľných približne 50. Tie chcú podľa ministra obnoviť tak, aby prilákali viac turistov. To potvrdil aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nom. Smer-SD), podľa ktorého od prvotného spustenia projektu Ľudia a hrady v roku 2011 sa 10-násobne zvýšila návštevnosť týchto pamiatok.
Zdroj: SITA.sk - Obnova slovenských hradov pokračuje, v tomto roku sa jej dočká 34 pamiatok – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
