Pondelok 30.3.2026
Meniny má Vieroslava
30. marca 2026
Majself odhalil ďalšie meno na koncerte jeho kariéry, za celou show sa skrýva silný osobný príbeh – VIDEO
Slovenský spevák a raper Majself postupne skladá mozaiku svojej Majself Special Show, ktorá sa uskutoční v Bratislave už o necelý mesiac. Najnovšie potvrdzuje účasť obľúbenej speváčky Tiny. Spolu s ňou však ...
Majself svoju doposiaľ najväčšiu koncertnú show pripravuje na 24. apríla 2026, kedy sa bratislavský Edison Park premení na priestor pre jedinečný hudobný príbeh. Bude to večer, počas ktorého sa spojí minulosť, prítomnosť aj nová éra.
Majself Special Show má ambíciu prekročiť hranice klasického koncertu a ponúknuť divákom komplexný zážitok postavený na emócii, vizuále aj silných hudobných momentoch. Záujem fanúšikov pritom potvrdzuje aj predpredaj vstupeniek, ktorý prekročil 40 percent kapacity.
Tina ako splnený sen aj výnimočné spojenie na jednom pódiu
Pre Majselfa nie je Tina len ďalším menom na line-upe, ale osobnou kapitolou jeho hudobnej cesty. Vníma ju ako jednu z najvýraznejších postáv slovenskej popovej scény, ktorú sledoval už od svojich začiatkov.
Dnes hovorí o ich spolupráci ako o splnenom sne, ktorý má preňho hlbší význam než len samotné vystúpenie. „Tina je pre mňa symbolom slovenskej pop music a zároveň aj neoficiálna rapová kráľovná. Sledoval som ju už v dobe, keď som začínal s hudbou, a to, že s ňou mám dnes spoluprácu, je pre mňa ako pre jej fanúšika jeden zo splnených snov.“
Premiéra naživo: Duet „Drajf“ prvýkrát na pódiu
Ich spoločný moment na koncerte bude patriť skladbe „Drajf“ z albumu Porcelán z roku 2021. Práve táto pieseň znamenala pre Majselfa dôležitý zlom – hudobne aj osobne.
Vníma ju ako bod, v ktorom sa opäť otvoril novým vplyvom a naznačil smer, ktorým sa chce uberať.„Zaspievame spolu skladbu Drajf z môjho albumu Porcelán, ktorá vyšla pred takmer piatimi rokmi. V tom období to bola pre mňa zlomová skladba – mala silný housový nádych a symbolizovala, že sa opäť otváram hudbe a prichádza nová éra.“
Silným momentom bude aj fakt, že skladba zaznie naživo úplne prvýkrát. Zároveň pôjde o prvé spoločné vystúpenie Majselfa a Tiny na jednom pódiu, čo dodáva tomuto momentu jedinečný náboj. „Paradoxne sa opäť stretávame v období, keď sa to deje znova. A navyše – s Tinkou som ešte nikdy nestál na jednom pódiu. Toto bude úplne prvýkrát, čo sa naša energia spojí pred ľuďmi.“
Hostia ako odraz novej kapitoly
Majself pripravovaný koncert Majself nevníma ako retrospektívu, ale ako začiatok novej etapy. Aj preto siahol po interpretoch, s ktorými ho spájajú najmä aktuálne spolupráce a silné osobné väzby.
Na pódiu sa tak stretnú mená, ktoré reprezentujú jeho súčasnú hudobnú identitu aj blízke vzťahy mimo hudby. „Týmto koncertom nebilancujem svoju kariéru, ale symbolizuje pre mňa nový začiatok. Je to oslava toho, že som po náročných zdravotných problémoch opäť v plnej sile.“
Výraznú úlohu bude mať kapela Desmod, s ktorou ho spája nielen úspešná spolupráca, ale aj priateľstvo. Rovnako dôležitá je preňho aj Nia, s ktorou aktuálne tvorí novú hudbu, či Nela Pocisková, s ktorou vydal spoločné EP.
Českú scénu zastúpia Refew a Jaroslav Oláh, jeho blízki priatelia, a tiež Jan Bendig, ktorého považuje za jedného z najvýraznejších showmanov. „Desmod mám rád nielen hudobne, ale aj ľudsky. Nia je súčasť mojej aktuálnej tvorby. S Nelou máme za sebou silný projekt. Refew a Jaro sú moji blízki kamaráti a s Honzom Bendigom nás spája energia na pódiu – je to jeden z najlepších showmanov, akých poznám.“
Playlist, prekvapenia aj úplne nové verzie
Dramaturgia večera bude vychádzať aj z projektu GLS Playlist, prostredníctvom ktorého Majself postupne odhaľuje skladby, ktoré na koncerte zaznejú. Nejde však o obyčajné prehratie známych trackov – každá skladba dostane novú podobu. „Zaznejú všetky skladby, ktoré som vybral do projektu Playlist, ale aj tie, ktoré sa tam nezmestili. Chcel som fanúšikom zosumarizovať, čo budú v Edisone počuť.“
Fanúšikovia sa môžu pripraviť na špeciálne aranžmány, remixy aj momenty, ktoré naživo ešte nezažili. Celá show bude vystavaná ako príbeh s nečakanými zvratmi. „Celá show bude mať špeciálne aranžmány, niektoré skladby zaznejú v úplne nových remixovaných verziách. Bude to úplne iné, než na čo sú ľudia odo mňa zvyknutí – celá show bude mať príbeh a nečakané twisty.“
Nie je vylúčené, že sa publikum dočká aj úplne novej hudby z pripravovaného albumu. „Je možné, že naživo odpremiérujem jednu novú skladbu z pripravovaného albumu.“
Koncert ako oslava života
Za celou show sa skrýva silný osobný príbeh. Myšlienka usporiadať veľký koncert vznikla v období, keď Majself čelil vážnym zdravotným problémom a nebolo isté, ako sa jeho situácia vyvinie.
„Počas obdobia, keď som bojoval s príznakmi choroby, som pochyboval, či sa z toho dostanem. Jednu noc som si povedal, že keď sa uzdravím, spravím svoj prvý veľký koncert.“ Dnes vníma pripravovaný večer ako symbol víťazstva a nového začiatku. „Je to pre mňa oslava celej cesty. Doslova oslava zdravia a života.“
Večer, ktorý sa nezopakuje
Majself otvorene hovorí, že pripravovaná show je jedinečná a neopakovateľná. Vníma ju ako moment, ktorým chce odštartovať novú kapitolu svojej kariéry – spolu s fanúšikmi, ktorí pri ňom stáli. „Táto show sa už nebude opakovať. Je to začiatok novej kapitoly a chcem ju začať s ľuďmi, ktorí ma podporujú. Na pódiu nechám absolútne všetko.“
Video: Dara Rolins je tu „Znova a zas", tentoraz s videoklipom mapujúcim spomienky z kariérnych úspechov i života
Let's Dance 2026: V štvrtom kole tanečnej šou vypadli Petra Polnišová a Vilém Šír
