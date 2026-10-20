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20. októbra 2026
Video: Dara Rolins splnila Mirovi Jarošovi detský sen. Na uspávankový album s ním nahrala duet
Spoločný duet Rýchlo do postieľok dal názov novému uspávankovému albumu, na ktorý si Miro Jaroš pozval 22 hostí.
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Ako malý chlapec mal na stene jej plagát. Dnes s ňou spieva pesničku, ktorá ho vracia do detstva. Miro Jaroš a Dara Rolins predstavili spoločný duet a videoklip Rýchlo do postieľok, v ktorom ožívajú ich spomienky aj detské podoby. Pre Mira je spolupráca splneným snom, pre Daru výnimkou počas ohlásených ročných prázdnin. Titulná skladba pochádza z nového rodinného uspávankového albumu, ktorý vyšiel v piatok 16. októbra. „Daru som obdivoval od malička. Bola pre mňa hviezdou, ktorá sa zdala byť nedosiahnuteľná. Keď som dokončoval uspávanky, nabral som odvahu a spýtal sa jej, či by si vedela predstaviť nahrať so mnou jednu pesničku. Poslal som jej ju a ona súhlasila,“ spomína Miro.
Dara Rolins pozvanie prijala napriek tomu, že si na toto obdobie naplánovala prestávku. V pesničke a v myšlienke spolupráce však našla niečo, pre čo sa rozhodla urobiť výnimku. „Je fakt, že som nedávno vyhlásila ročné prázdniny a vlastne mám úplne prázdny diár. Táto spolupráca je vlastne výnimka, pretože ja som vytušila, že takéto momenty prichádzajú len raz za čas. To spojenie, ten nápad je niečo, čo chcem aj ja mať v tej svojej histórii a dáva mi to zmysel. A všetko, čo mi dáva zmysel a pri čom mám také to chvenie v bruchu, je znamenie, že to je dobrý krok, takže som sa rozhodla ísť tomu naproti. Baví ma, čo Miro robí a myslím si, že uspávanky sú preňho niečo ako čerešnička na torte a ja som rada, že som tiež v tom koláči“ hovorí Dara.
To, že Miro s niekdajším detským idolom skutočne nahral spoločnú pesničku, si naplno uvedomil až pri nakrúcaní videoklipu. „Myslím, že mi to došlo až na nakrúcaní videoklipu Rýchlo do postieľok. Môj detský idol so mnou nahral pesničku. Chápete? To je pre mňa naozaj veľká vec. Daru mám rád ako umelkyňu a teším sa, že som ju v poslednom čase mohol viac spoznať aj ako človeka. Je veľmi dobrý a láskavý človek a v mnohom je mi vzorom. Je to splnený sen,“ priznáva Miro.
Spomienky, ktoré ožili vo videoklipe
Videoklip, ktorý zverejnili v sobotu 17. októbra, vracia oboch interpretov do prostredia, v ktorom vyrastali. Objavujú sa v ňom malá Darinka, aj malý Mirko a spolu s nimi detaily, ktoré si speváci uchovali v pamäti. Spoločný návrat do detstva tak dostal veľmi osobnú podobu.
O vizuálnu stránku videoklipu sa postarali Pierre Lexis a Tomáš Jevčik, ktorý z archívnych fotografií vytvoril príbeh malého Mirka a Darinky. „Vyrastal som na dedine v skromných pomeroch a už od škôlky som bol do Darinky platonicky zaľúbený. Na stene som mal jej plagát. Dara chodila na klavír a už pred nástupom do školy mala za sebou prvé spevácke úspechy. Mala psíka Peggy, ktorý sa objaví aj v klipe a na stene plagát Mariky Gombitovej, ktorú zbožňovala. Pre oboch je tento klip veľmi osobný a srdcová záležitosť,“ približuje obľúbený spevák.
Stretnutie súčasnosti s detstvom smeruje k emotívnemu záveru a k myšlienke, ktorá spája celý album: dopriať si pred spaním blízkosť, pokoj a pocit bezpečia. Aj samotná pesnička má korene v Mirových detských večeroch. „Malý Mirko miloval Macka Uška. Práve tento večerníček ma inšpiroval, aby som si jeho známu ústrednú melódiu prepožičal a doplnil ju o vlastné myšlienky. O to viac pre mňa znamená, že túto pesničku dnes spievam práve s Darou,“ vysvetľuje Miro.
„Macko Uško je proste klasika, naše detstvo. A je super, že deti vďaka nám spoznajú túto pesničku a časť našich životov,“ dodáva Dara.
Jeden splnený sen a 22 hostí na novom albume
Duet s Darou je jedným z najosobnejších momentov albumu Rýchlo do postieľok. Po tanečných hitoch na ňom Miro pozýva deti aj rodičov, aby na chvíľu spomalili a prežili záver dňa spolu. K nahrávaniu si prizval spevákov aj hercov naprieč generáciami. „Na albume som pracoval približne dva roky. Pôvodne som neplánoval, že to budú duety. Keď som však nahral prvé dva s Katkou Knechtovou a Simou Magušinovou, s producentom albumu Randym Gnepom sme sa zhodli, že svojim fanúšikom môžem priniesť oveľa viac. Spojenie mužského a ženského hlasu pôsobilo veľmi upokojujúco. Uspávanky potrebujú určitú pravidelnosť a pokojné plynutie, no hlasy, ktoré sa navzájom dopĺňali, im dodali nové farby. Vznikli spojenia, ktoré vás pri počúvaní nerušia, ale jemne odprevádzajú do spánku,“ hovorí Miro Jaroš.
Na albume sa stretli Dara Rolins, FÍHA tralala, Sima Magušinová, Tina, Tobias Kapitola, Kali, Lina Mayer, Katarína Knechtová, Milan Ondrík, Oľga Belešová, Richard Stanke, Celeste Buckingham, Beáta Dubasová, Nela Pocisková, Emma Drobná, Peter Cmorík, Kristína, Mária Podhradská, Emma Llure, Katka Koščová, František Kovár a Thalia Král. Spevácke hlasy dopĺňajú herci, ktorí do uspávankového sveta prinášajú hovorené slovo.
Pesničky prepájajú zvuky prírody, ktoré Miro sám nahral. Šum mora, dážď, ranný spev vtákov aj zvuky lesa, ktorý sa pomaly ukladá na spánok, vytvárajú medzi skladbami jemné prechody. Album tak plynie ako jedna súvislá hudobná cesta plná malých dobrodružstiev, ktorá poslucháčov postupne vedie k stíšeniu a končí sa počítaním ovečiek.
Pri nahrávaní sa k vlastným spomienkam vracal aj samotný spevák. „Po všetkých tých disko pesničkách som cítil, že chcem na chvíľu spomaliť aj ja. Disko mám stále rád, ale uspávanky prišli v správny čas. Milujem spievať potichu, takmer šepotom, presne tak, ako sa prihovárajú rodičia svojim deťom pred spaním. Mať v hlase pokoj a kľud. Často som sa pri tom vracal do svojho detstva a občas sa mi od dojatia zlomil hlas. A s producentom Randym sme v štúdiu veľa zívali,“ dodáva s úsmevom.
Základ albumu tvorí 16 pesničiek. Prevažujú autorské skladby, ktoré dopĺňa niekoľko známych melódií. Takmer všetky texty piesní napísal Miro Jaroš, jedným textom prispel Daniel Hevier. CD verzia prináša ďalšie tri bonusové skladby a digitálna verzia obsahuje navyše pieseň Sladko spi, mama.
Album vyšiel digitálne, na CD, na magnetofónových kazetách a aj v limitovaných vinylových edíciách: na svietiacej, modrej, ružovej a obrázkovej platni. Obal albumu vytvoril Adrián Macho. „Chcel som fanúšikom priniesť nielen hudobný, ale aj vizuálny zážitok,“ vysvetľuje Miro.
„Každú spoluprácu si veľmi vážim. Bolo pre mňa úžasné sledovať kolegov pri práci, keď sme tieto pesničky nahrávali. Ku každej skladbe mám silné citové puto a myslím si, že sa nám podarilo vytvoriť niečo nádherné. Ľudia, ktorí už album počuli, boli prekvapení. Verím, že budú aj moji fanúšikovia. Prajem si, aby im album robil radosť, aby ho mali radi a aby nám všetkým priniesol veľa pokoja v tejto hektickej dobe,“ uzatvára Miro Jaroš.Zdroj foto: Peter Frolo
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