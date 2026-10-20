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20. októbra 2026
Ellie Goulding vystúpi na Colours of Ostrava 2027. V programe doplní Robbieho Williamsa
Dvadsiaty štvrtý ročník Colours of Ostrava získava nové meno svojho line-upu. Britská speváčka Ellie Goulding vystúpi v industriálnom areáli Dolných Vítkovíc tretí festivalový deň.
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Hudobníčka dopĺňa prvého oznámeného vystupujúceho Robbieho Williamsa. Na festival privezie popri osvedčených hitoch aj novú nahrávku, ktorá vyšla v septembri 2026. Colours of Ostrava sa uskutoční od 21. do 24. júla 2027. Momentálne sú v predaji vstupenky v druhej cenovej vlne, k dispozícii sú novo aj Meltingpot Priority Passy.
Ellie Goulding patrí k výrazným osobnostiam britského popu. Do povedomia poslucháčov sa dostala skladbou Lights a jej repertoár neskôr rozšírili hity ako Burn alebo Love Me Like You Do. Momentálne patrí medzi päťdesiatku najstreamovanejších interpretov platformy Spotify. Jej singly sú neoddeliteľnou súčasťou dramaturgie najpočúvanejších rozhlasových staníc a z jej tvorby čerpajú tvorcovia reklám, filmov, seriálov, ale aj dokumentárnych sérií. V Dolných Vítkoviciach sa predstaví tretí festivalový deň, v piatok 23. júla.
„V roku 2023 Ellie Goulding ochorela a na poslednú chvíľu svoje ostravské vystúpenie zrušila. My sme boli pripravení koncert fanúšikom priviezť. So zástupcami umelkyne sme dlho vyjednávali a dohadovali termín. A vyšlo to teraz. Čo nás teší o to viac, že príde s novým albumom,“ hovorí Filip Košťálek, umelecký riaditeľ Colours of Ostrava, a dopĺňa: „Ellie Goulding patrí k najvýraznejším britským speváčkam. Kombinuje spevácky talent s empatickým prístupom. Pri jej tvorbe nejde len o interpretáciu popových hitov, ale o schopnosť napojiť sa na publikum. Verím, že to bude hmatateľné aj pri jej vystúpení v Dolných Vítkoviciach. Plníme tým želanie našich fanúšikov aj členov nášho tímu, ktorý sa na zážitok už tak dlho teší.“
Ellie Goulding mala na Colours of Ostrava zaspievať pred troma rokmi. Krátko pred koncertom však speváčka zo zdravotných dôvodov nevystúpila. Jej vtedajší koncertný čas na hlavnom pódiu pripadol nedávno zosnulému francúzskemu hudobníkovi Kavinskymu. Od roku 2023 sa zmenila aj osobná a hudobná dráha Ellie Goulding. Medzitým sa stala matkou dvoch detí a v septembri 2026 vydala svoj šiesty štúdiový album I Know Too Much. Ostravská návšteva bude jej tretia na území Česka, ale pôjde o vôbec prvý festivalový koncert.
V minulom týždni sa spustil predaj Meltingpot Priority Passov. Ich cena je 890 Kč a majitelia získavajú popri prednostnom prístupe na diskusie Meltingpotu aj vstup do Meltingpot Lounge, skorší prístup k rezerváciám miest na divadelné predstavenia a v neposlednom rade aj voľný prístup ku kanálu HeroHero, kde sú zverejňované záznamy debát uplynulého ročníka.
Colours of Ostrava sa v roku 2027 uskutoční od 21. do 24. júla v industriálnom areáli Dolných Vítkovíc. Štvordňový festival prepája koncerty svetových i domácich interpretov s programom ďalších hudobných žánrov, divadla, umenia a debát. Jeho súčasťou bude aj diskusné fórum Meltingpot, ktoré sa verejnosti predstaví po desiatykrát. Všetky aktuálne informácie a vstupenky sú dostupné na webe colours.cz.
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