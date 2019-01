Video: Karel Gott na koncerte v Košiciach: Zdravím šicke vraňare

Na archívnej snímke Karel Gott. Foto: TASR - Branislav Račko Na archívnej snímke Karel Gott. Foto: TASR - Branislav Račko

Košice 25. januára – Príde, nepríde, vraj nie je zdravotne v poriadku, také a podobné fámy leteli po Košiciach v uplynulých dňoch. Prišiel. Karel Gott, zlatý hlas z Prahy, sa vo štvrtok večer (24. 1.) predstavil v zaplnenej košickej Steel aréne. Neprišiel sám, pozval si aj hostí, nemenej známu speváčku Martu Kubišovú, majiteľku slávneho hitu Modlitba pro Martu, a domácu vokálnu á capella formáciu Fragile na čele s Braňom Kostkom. Oboch zlatých slávikov sprevádzal Pavel Větrovec Band.



„Dobrý večer Košice, zdravím šicke vraňare, hneď na začiatku vám musím povedať jednu dôležitú vec, dnes som vo výbornej forme. Som rád, že vám môžem odovzdať pekné pocity, ktoré mám, keď vás znova po dlhej dobe vidím. V tejto hale je to po desiatich rokoch. Som rád, že ste dnes večer prišli, verím, že dnešný večer strávime v príjemnej pohode a dobrej nálade,“ týmito slovami pozdravil zaplnené hľadisko haly štyridsaťdvanásobný československý a český zlatý slávik.



Svoj set začal skladbou Noční král, ďalšími boli známe songy Jdi za štěstím, Má první láska se dnes vdává, Stoktát chválim čas, Žalu dřív jsem se smál, Když jsem já byl tenkrát kluk, Být stále mlád, Bum Bum Bum, Kam se schoulíš, Zůstanu svůj, C'est la vie a Trezor. Potlesk po každej piesni a standing ovation pre maestra. Odmenou boli dva prídavky v podobe hitu Mám rozprávkový dom zo súťaže Bratislavská lýra a záverečného songu Ráno jedu dál. V priebehu vystúpenia ho viaceré dámy z hľadiska obdarovali kvetmi, záver koncertu už priestor pred pódiom zaplnili diváci, ktorí chceli maestra vidieť na chvíľu aj zblízka. Ani netreba dodávať, že mobily išli na plné obrátky počas celého vystúpenia.





Podobný úspech mala aj speváčka Marta Kubišová. Svoje vystúpenie začala skladbou Loudá se půlměsíc, čo bol jej úplne prvý hit z januára 1965, keď už bola členkou hudobného divadla Rokoko. Ďalšími skladbami boli Ring-o-ding, Nepiš dál, Magdaléna, slávna beatlesovka Hey Jude a Depeše. Záver taký, ako mnohí v aréne čakali, teda hymna augusta 1968 aj novembra 1989 Modlitba pro Martu. Speváčka ukončila koncertnú činnosť, v deň 75. narodenín 1. novembra 2017 odspievala v rodných Českých Budějoviciach posledný koncert svojho rozlúčkového turné s názvom Marta Naposledy. Ako v úvode vystúpenia povedala, prijala ponuku Karla Gotta iba preto, aby mu splatila dlh, keď on bol jej hosťom v Divadle Ungelt.





Koncertný večer rozbiehala domáca vokálna á capella formácia Fragile na čele s Braňom Kostkom. Na scéne sú od roku 2004 a dnes sú už špičkovou formáciou s medzinárodnými skúsenosťami. Zložená je zo známych osobností hudobnej a divadelnej scény, v roku 2007 vydali debutový album Voice Mail. Na svojom konte majú dnes desať vydaných albumov a kompilácií, najnovší Fragile Queen Symphony 2 vydali v decembri 2016. Úlohu strojcu dobrej nálady ako úvodný interpret hravo zvládli, prispeli k tomu aj piesne Bohemian Rhapsody, Po schodoch, Stand By Me, Be-Bop-a-Lula či The Lion Sleeps Tonight v ich podaní.



Karel Gott sa cíti v dobrej forme, košický koncert bol už jeho štvrtým vystúpením od začiatku roka. Najbližšie ho diváci budú počúvať 23. februára v Příbrami v rámci Galavečera populárnej hudby a 9. marca v Brne na koncerte Karel Gott a hosté.