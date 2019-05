Video: Ladislav Nagy sa s kariérou rozlúčil víťazným slovenským nájazdom na MS v hokeji 2019

KOŠICE 21. mája - Zlatá generácia slovenského hokeja je už takmer minulosť. V utorok sa s kariérou rozlúčil aj posledný z majstrov sveta z roku 2002, ktorí ešte hrali hokej na reprezentačnej úrovni, Ladislav Nagy.



Zo striedačky mu po jeho poslednom vystúpení v kariére na majstrovstvách sveta proti Dánsku (2:1 pp) a víťaznom góle v samostatných nájazdoch uznanlivo tlieskali aj vtedajší spoluhráči zo zlatého v Göteborgu Miroslav Šatan, Michal Handzuš, Róbert Petrovický a Ján Lašák.



Prvý ako generálny manažér slovenskej reprezentácie, ďalší traja ako asistenti trénera Craiga Ramsayho na MS v Košiciach.

Proti Dánom s "céčkom" na hrudi

A v hľadisku Steel arény bolo ďalších približne 7500 divákov, ktorí Nagyovi v stoji aplaudovali za všetko, čo predvádzal počas 22 rokoch vo veľkom hokeji."Na týchto majstrovstvách sveta som si užíval každý zápas. Ľudia boli fantastickí, boli náš šiesty hráč... Faktom však je, že sme to nezvládli najmä takticky ako sme chceli. Mali sme ísť ďalej v turnaji, to ma veľmi mrzí," povedal so zmiešanými pocitmi Ladislav Nagy v novinárskej mixzóne.





Nagy (nar. 1. júna 1979) odohral proti Dánom posledný 122. zápas reprezentačnej kariéry, tú klubovú v drese rodných Košíc už ukončil pred týmito majstrovstvami sveta.



Ešte aj ako 39-ročný bol s 34 gólmi najlepším strelcom slovenskej najvyššej súťaže, v reprezentácii pridal 36 gólov. Po zápase s Dánmi, v ktorom hral symbolicky s kapitánskym "C" na hrudi a premenil rozhodujúci nájazd, mu spoluhráči a vedenie slovenského tímu pripravili peknú rozlúčku priamo na ľade Steel arény.

Špeciálne poďakovanie partnerke Petre

Prišli za ním aj manželka s dcérkou Peťkou a synčekom Tomáškom, od kapitána tímu Andreja Sekeru dostal veľkú fľašu šampanského, graluloval mu aj prezident SZĽH Martin Kohút."Dnes som sa snažil udržať emócie, myslím si, že zajtra to na mňa všetko doľahne. Mišo Handzuš ma posielal na prvý nájazd, ale ja som nechcel. Chcel som si pozrieť, ako stojí brankár a potom som už vedel, že mu to mám dať hore. Krásne to tam padlo, sme radi, že sme vyhrali. Chceli sme však hrať viac zápasov," hodnotil Nagy.Špeciálne poďakovanie po poslednom zápase kariéry vyslovil svojej životnej partnerke Petre. "Ďakujem fanúšikom a najmä manželke, ktorá mi vytvorila servis a podmienky, aby som mohol tak dlho vydržať s hokejom. Som rád, že som to ešte korčuliarsky zvládal a že som si ešte na sklonku kariéry mohol zahrať v reprezentácii."Nagy má za sebou skvelú klubovú kariéru na dvoch kontinentoch aj v reprezentácii Slovenska. V NHL odohral 435 zápasov v základnej časti s bilanciou 115 gólov a 196 asistencií. V KHL pridal 230 zápasov so súčtom 52 gólov a 71 asistencií. Na sklonku kariéry ťahal HC Košice za slovenským titulom, ale nedočkal sa ho.

Má zlato z Göteborgu a bronz z Helsínk

V reprezentácii bol Nagy súčasťou zlatého tímu z MS 2002 v Göteborgu a bronzového z Helsínk 2003. Prvú veľkú medailu však získal už v roku 1999, keď v kanadskom Winnipegu Slováci vybojovali historický bronz na majstrovstvách sveta do 20 rokov.Na svetovom šampionáte dospelých sa predstavil prvýkrát v roku 2001 v Nemecku (7. miesto), ale už o rok v Göteborgu bol členom pamätnej tretej formácie (Országh, Pavlikovský, Nagy), ktorá výrazne prispela k titulu majstra sveta. O rok neskôr v Helsinkách boli Slováci bronzoví a Nagy s 8 bodmi (4+4) jeden z najproduktívnejších hráčov. Následne reprezentoval až na šampionáte v roku 2009.Po domácich MS 2011 prevzal reprezentáciu SR Vladimír Vůjtek a trvalo tri roky, kým sa bývalý hráč St. Louis, Phoenixu či Los Angeles vrátil do najcennejšieho dresu. V Bielorusku 2014 patril opäť medzi najlepších Slovákov. Najproduktívnejší šampionát zažil až ako 38-ročný v Dánsku 2018, keď vybojoval 10 bodov (1+9). Tento rok na MS v Košiciach bol rovnako platný člen slovenského tímu, keď zaznamenal 5 bodov za 2 góly a 3 asistencie.