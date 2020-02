Video: Matovič kritizoval na proteste pred úradom vládystav zdravotníctva, Pellegrini reagoval výzvou

Ľudia na Slovensku umierajú zbytočne, dôvodom je rozkradnuté zdravotníctvo. Myslí si to líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Príčinu vidí aj v skupine Penta, ktorá podľa neho v spolupráci so stranou Smer-SD ukradla z rezortu 400 miliónov eur. Vyhlásil to pred desiatkami ľudí na pondelkovom proteste pred úradom vlády. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) mu v reakcii pripomenul, že privatizáciu zdravotníctva začala druhá Dzurindova vláda, ktorej súčasťou boli viacerí súčasní opoziční politici.



Matovič tvrdí, že Penta s pomocou Smeru-SD vytunelovala 400 miliónov eur "prostredníctvom umelej účtovnej operácie" a tieto peniaze v zdravotníctve chýbajú. Poukázal na to, že podľa štatistík zomrie na Slovensku o 5000 ľudí viac, ako je priemer západných európskych krajín. Zbytočné úmrtia má symbolizovať aj rovnaký počet sviečok, ktoré s protestujúcimi zapálil pred úradom vlády.



Pellegrini v reakcii tvrdí, že len čo sa pravica vrátane Matoviča po štyroch rokoch dostala k moci, ihneď sa vrátila k plánu doprivatizovať zdravotníctvo. Pripomenul, že aj na programe OĽaNO sa v roku 2012 podieľal niekdajší partner Penty Jozef Špirko. "Vyzývam preto pána Matoviča, ak to so slovenským zdravotníctvom myslí vážne, aby dal verejný prísľub, že nepôjde po voľbách do koalície so žiadnou stranou, ktorej program v oblasti zdravotníctva písali v kanceláriách Penty," povedal.





Tému hospodárenia zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorej je Penta jediným akcionárom, otvorila počas aktuálnej volebnej kampane aj mimoparlamentná koalícia PS-Spolu. V tejto súvislosti podala tiež podnety na prokuratúru a finančnú správu.



Penta vo svojej reakcii vtedy odmietla, že by vytiahla 400 miliónov eur z poisťovne Dôvera. Zdôraznila, že poisťovňa funguje pri nákupe zdravotnej starostlivosti pre pacientov maximálne efektívne a nemusela byť počas svojej existencie ani raz oddlžená štátom a neprijala ani iné dotácie z verejných financií.