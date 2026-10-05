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05. októbra 2026
Video: Deep Purple sa po 17 rokoch vrátili do Bratislavy: Zazneli legendárne hity aj Na Kráľovej holi
Už pri vstupe do hľadiska haly bolo jasné, kto budú diváci tohto koncertu - dospelí a poväčšine aj súputníci kapely.
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Fanúšikovia hardrocku mali v nedeľu večer (4. 10.) veľký sviatok. V bratislavskej Tipos aréne rozbalila svoj stan hardrocková legenda Deep Purple. Jednou zo zastávok na ich turné SPLAT! World Tour 2026 bola aj slovenská metropola. Do Bratislavy prišla po sedemnástich rokoch, keď predchádzajúci koncert odohrala 3. mája 2009 v Národnom tenisovom centre. Možnosť vidieť a počuť tieto legendy využili fanúšikovia, keď prišli aj do Banskej Bystrice na ich koncert 22. júla 2023.
Už pri vstupe do hľadiska haly bolo jasné, kto budú diváci tohto koncertu - dospelí a poväčšine aj súputníci kapely. Po elegantnom animovanom úvode na veľkoplošnej obrazovke bola prvou skladbou známa Highway Star zo šiesteho albumu Machine Head, vydaného 30. marca 1972, ktorý to dotiahol na prvé miesto v rebríčku albumov. Nasledovali A Bit on the Side, Into the Fire, Arrogant Boy, Diablo, Lazy, Sometimes I Feel Like Screaming, Sacred Land, Lazy Sod, Perfect Strangers, Space Truckin', slávna Smoke on the Water s nemenej slávnym gitarovým riffom, ktorá má už 54 rokov, po nej Guinnesis. Špecifický bol záver koncertu, keď skupina zahrala Hush, cover verziu hitu Joe Southa. Tá bola na debutovom albume Shades of Deep Purple z júla 1968 s ďalšími dvoma covermi - Help skupiny Beatles a Hey Joe, ktorú spopularizoval Jimi Hendrix. Zaverečnou skladbou bol prvý hit skupiny Black Night z júna 1970, ktorý sa v singlovej hitparáde dostal na druhé miesto.
Na snímke členovia anglickej rockovej skupiny Deep Purple, zľava Ian Paice (bicie), Ian Gillan (spev), Simon McBride (gitara) a Don Airey (klávesy) vystupujú počas ich koncertu v Bratislave v nedeľu 4. októbra 2026.
Foto: M. Herc
Príležitosť na sólový výstup dostal najmladší člen kapely, gitarista Simon McBride, a klávesista Don Airey, ktorý vo svojom bloku zahral aj slovenskú ľudovú Na Kráľovej holi.
Do Bratislavy prišli Deep Purple v zložení Ian Gillan (spev), Simon McBride (gitara), Roger Glover (basgitara), Don Airey (klávesy) a Ian Paice (bicie). Traja z nich - Gillan, Glover a Paice - sú v skupine od jej začiatku a pamätajú slávu zo 70. rokov. Hudobníci – dvaja z nich už osemdesiatnici – ukázali, že ani po viac ako 55 rokoch nestratili nič zo svojho muzikantského kumštu.
Na snímke členovia anglickej rockovej skupiny Deep Purple, zľava Ian Paice (bicie), Ian Gillan (spev) a Don Airey (klávesy) vystupujú počas ich koncertu v Bratislave v nedeľu 4. októbra 2026.
Foto: M. Herc
Hardrocková formácia Deep Purple vznikla vo februári 1968 pod pôvodným názvom Roundabout. Prvýkrát sa predstavila na pódiu v dánskom meste Tastrup 20. apríla 1968. V máji 1968 vydala prvý album Shades Of Deep Purple. V auguste 1970 vyšiel úspešný album Deep Purple In Rock a v októbri 1970 mali v hitparáde úspešný singel Black Night. Úspešné boli albumy Fireball z júla 1971 a Machine Head z mája 1972 - oba sa dostali na prvé miesto v rebríčku. S jednou prestávkou sú Deep Purple na hudobnej scéne dodnes. V singlovej hitparáde mali päť skladieb. Na svojom konte majú 24 štúdiových albumov, najnovší Splat vydali v júli 2026. Počas rozchodu v rokoch 1976 - 1984 mali viacerí členovia svoju skupinu. V Bratislave hrali Deep Purple pred týmto koncertom dvakrát - 4. októbra 2006 v Inchebe a 3. mája 2009 v Sibamac aréne NTC. V roku 2016 ich uviedli do Rokenrolovej siene slávy.
Do Bratislavy prišla skupina z Budapešti. Z Bratislavy ich cesta povedie do Viedne, kde vystúpi 5. októbra, 7. októbra bude koncertovať v Prahe, deň nato v Lodži a 10. októbra v Belehrade.
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