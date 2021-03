Video: Sagan vyhral šiestu etapu Okolo Katalánska, v záverečnom šprinte odrazil útok Juhoafričana Impeyho

O dĺžku bicykla

27.3.2021 - Slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) sa stal víťazom 6. etapy na cyklistických pretekoch Okolo Katalánska. V etape so zvlneným profilom z Tarragony do Mataró (193,8 km) v záverečnom šprinte pelotónu Sagan predstihol Juhoafričana Daryla Impeyho (Israel Start-Up Nation) aj Kolumbijčana Juana Sebastiána Molana (UAE Team Emirates)."Cítim sa výborne. Nebola to jednoduchá etapa, ale v tíme sme ju kontrolovali od začiatku, preto sa chcem poďakovať všetkým svojím kolegom. Dnes sa jazdilo rýchlo a boli to pekné preteky. Pre mňa to je teraz veľmi ťažké, lebo jazdím prakticky neustále a po pretekoch Tirreno-Adriatico a jednorazovke Miláno - San Remo som nemal dlhšiu prestávku. Som už trochu unavený, ale zároveň vďačný za toto víťazstvo. Je to dobrý štart do sezóny, najmä ak vezmem do úvahy, čo všetko sa zomlelo v posledných dvoch mesiacoch. Po ochorení COVID-19 to nebolo pre mňa jednoduché, ale teraz to vyzerá výborne," uviedol Peter Sagan v prvej televíznej reakcii, cituje ho aj špecializovaný portál Cyclingnews.Tridsaťjedenročný rodák zo Žiliny sa dočkal prvého víťazstva v tejto sezóne a celkovo stopätnásteho v profikariére na ceste. Toto víťazstvo je pre neho o to cennejšie, že začiatok sezóny sa mu posunul takmer o dva mesiace, lebo sa nakazil koronavírusom a len pomaly sa dostával do tempa. Aj do Katalánska prišiel po prvý raz v kariére najmä s cieľom pripraviť sa na vrcholy jarnej klasikárskej sezóny a nabrať čo najviac náročných kilometrov v kopcoch.Sagan sa na začiatku cieľovej rovinky nachádzal na piatom mieste, ale postupne sa stredom cesty predral až na prvú priečku a v závere odrazil útok skúseného Juhoafričana Impeyho. Napokon zvíťazil s prehľadom o dĺžku bicykla. Bol to prvý Saganov triumf od 13. októbra 2020, keď po sólojazde štýlovo ovládol 10. etapu na Giro d'Italia.

Celkové poradie bezo zmeny

V celkovom poradí pretekov Okolo Katalánska nenastali zmeny. Podujatiu naďalej kraľujú jazdci tímu INEOS Grenadiers v poradí Adam Yates, Richie Porte a Geraint Thomas. Britský líder A. Yates má pred Austrálčanom Portem náskok 45 sekúnd a pred ďalším Britom Thomasom 49 sekúnd.Trojnásobnému šampiónovi z Okolo Katalánska Španielovi Alejandrovi Valverdemu patrí štvrtá priečka s mankom 1:03 min a rovnaký odstup od lídra má Holanďan Wilco Kelderman z tímu Bora-Hansgrohe. Preteky vyvrcholia v nedeľu 7. etapou so štartom aj cieľom v Barcelone (133 km).