Peter Sagan sa rozlúčil so sezónou 2020, poďakoval tímovým kolegom aj sponzorom

Sagan bol aj dvakrát štvrtý

Bora-Hansgrohe ustúpila z pozícií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Cyklistický tím Bora-Hansgrohe celkom nesplnil ciele, s ktorými jeho jazdci vstupovali do pretekov Giro d'Italia Jediné etapové víťazstvo dosiahol Peter Sagan , ktorý zároveň skončil druhý v bodovacej súťaží o cyklámenový dres Blízko etapového triumfu bol Sagan ešte štyrikrát, keď obsadil v rýchlych koncovkách etáp druhé miesto. Pozitívom je aj celková ôsma priečka Patricka Konrada, už menej 12. miesto Rafala Majku , ktorý pri svojej rozlúčke s tímom chcel preniknúť medzi trio najlepších v celkovej klasifikácii."Patrick Konrad vďaka ôsmemu miestu splnil svoj cieľ a celkovo sme spokojní s jeho vystúpením. V 13. etape bol blízko víťazstva, uniklo mu o centimetre (skončil tretí - pozn. SITA). Rafal Majka to mal rozbehnuté na najlepšiu päťku celkového poradia, ale v poslednom týždni ochorel a mal smolu. Peter Sagan dosiahol v 10. etape pôsobivé víťazstvo a tiež bol štyrikrát druhý. Nepatrí nám však cyklámenový dres, ktorý sme získali pred rokom (vďaka Pascalovi Ackermannovi - pozn.). Aj preto sa vo mne miešajú pocity," vravel manažét Bora-Hansgrohe Ralph Denk na tímovom webe.Denk naznačil, že v porovnaní s nedávnou minulosťou toto Giro pre jeho tím nedopadlo najlepšie. "V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma edíciami, keď sme vyhrali po tri etapy, teraz to nebolo naše najlepšie predstavenie. Musíme preto v najbližších týždňoch zanalyzovať, prečo sa nesplnili niektoré ciele. V globále však máme za sebou dobré Giro a môžeme byť hrdí na dosiahnuté úspechy," dodal Denk.Peter Sagan sa na svojom facebookovom profile poďakoval najbližšiemu okoliu, že mohol absolvovať premiéru na Giro d'Italia. Okrem víťazného sóla v 10. etape do Tortoreta úporne bojoval s Arnaudom Démarom aj Diegom Ulissim o ďalšie etapové víťazstvá, ale najmä francúzsky šprintér bol v rýchlych koncovkách jednoznačne silnejší."Všetci sme bojovali každý deň o čo najlepší výsledok. Chcem sa poďakovať tímovým kolegom aj celému zázemiu vrátane sponzorov za tvrdú prácu, ktorú odviedli počas týchto troch týždňov. Poďakovanie tiež patrí organizátorom a tiež všetkým fanúšikom, ktorí nás povzbudzovali na ceste z Palerma do Milána," uviedol Sagan, ktorý sa rozlúčil so sezónou 2020.