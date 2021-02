Peter Sagan začne novú sezónu možno až na pretekoch Strade Bianche, musí sa úplne uzdraviť

Lídrom by mal byť Politt

Podstúpia podrobné kontroly

17.2.2021 - Peter Sagan nezačne cyklistickú sezónu v posledný februárový víkend na prípravných klasikách v Belgicku. Oveľa pravdepodobnejšie sa javí jeho prvý súťažný štart 6. marca na pretekoch Strade Bianche v talianskom Toskánsku.Trojnásobný majster sveta už po 10-dňovej karanténe začal trénovať, ale práve prekonanie ochorenia COVID-19 je v jeho prípade dôvodom posunu ostrého úvodu sezóny na ceste.Saganov tím Bora-Hansgrohe zatiaľ s určitosťou nepotvrdil jeho program, ale po Strade Bianche by sa 31-ročný Slovák mal objaviť na tradičných etapových pretekoch Tirreno-Adriatico (10.- 16. 3.), ktoré budú pre neho prípravou na prvý monument sezóny - taliansky "maratón na bicykli" Miláno - San Remo (20. 3.). Nasledovať by potom mali tzv. kockové jarné klasiky v Belgicku.Lídrom Bora-Hansgrohe na prvých dvoch belgických klasikách Omloop Het Nieuwsblad a Kuurne-Brussel-Kuurne by mal byť namiesto Sagana Nemec Nils Politt."Toto načasovanie nie je ideálne, ale nikdy nie je správny čas na to, aby ste ochoreli na COVID-19. Náš lekársky tím je s trojicou jazdcov, ktorí prekonali vírus, vo veľmi úzkom kontakte. Je o nich dobre postarané. Čo to znamená pre začiatok sezóny, ešte presne nie je známe. Najprv musia byť všetci traja opäť úplne zdraví. Až keď dostaneme lekárske povolenie, môžeme zvážiť ďalšie kroky," uviedol manažér tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk na webe cyclingnews.com.Peter Sagan spoločne s bratom Jurajom a ďalším slovenským spolujazdcom Erikom Baškom po povinnej karanténe zostali na španielskom ostrove Gran Canaria, kde sa v teplom počasí snažia dohnať desaťdňové tréningové manko.Podľa lekárskeho protokolu UCI v súvislosti s ochorením COVID-19 Peter Sagan aj ďalší dvaja Slováci budú musieť podstúpiť sériu podrobných kontrol, aby sa potvrdilo, že sú schopní trénovať a pretekať. Patria sem krvné testy, magnetická rezonancia srdca, röntgenové vyšetrenie pľúc aj spirometrický pľúcny test.Nie je to jediná zlá správa pre Sagana a spol. pred začiatkom sezóny. Pôvodný ostrý štart v Argentíne na pretekoch Vuelta a San Juan sa vôbec neuskutočnil, lebo miestne úrady zrušili preteky pre pandémiu koronavírusu.Tím Bora-Hansgrohe navyše v Taliansku počas prípravného kempu postihlo nešťastie, keď do skupiny sedmičky pretekárov neďaleko Gardského jazera narazilo auto.