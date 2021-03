VIDEO: Svetový pohár: Petra Vlhová sa dnes v 1. kole zaradila na šieste miesto, vedie Liensbergerová

20.3.2021 Druhá bola Nórka Kristin Lysdahlová (+0,70 s) a na tretej pozícii figurovala Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,90 s).

Vlhovej stačilo na zisk veľkého glóbusu celkovej víťazky SP obsadiť akékoľvek bodované umiestnenie. Bojovala však aj o obhajobu malej sezónnej trofeje za slalom, pred záverečnou súťažou mala 22-bodový náskok pred Liensbergerovou, tretia Shiffrinová za ňou zaostávala o 37 bodov.

Slovenka s číslom 6 odštartovala veľmi riskantne a už v tretej bránke spravila obrovskú chybu, po ktorej musela výrazne korigovať smer, aby nevypadla. Na trati sa udržala, ale rýchlosť už nedohnala a veľká strata na každom medzičase iba narastala. Z priebežnej šiestej priečky ju žiadna lyžiarka neodsunula, takže veľký glóbus mala stále na dosah, no do 2. kola (13.30 h) to bola komplikácia v boji o malý.

Majsterka sveta v tejto disciplíne Liensbergerová vyhrala predchádzajúci slalom vo švédskom Are a s trojkou otvorila sled najväčších favoritiek. Na otvorenej a rytmickej trati išla agresívne a zároveň isto, vypracovala si solídne vedenie.

"Cítila som sa dobre a užívala som si to. Môj cieľ mi dodáva silu a motiváciu. Situácia sa pre mňa nezmenila, v druhom kole budem opäť naplno riskovať," povedala Rakúšanka pre portál laola1.at. Shiffrinová sa na trať vydala hneď po nej a hoci neurobila žiadnu viditeľnejšiu chybu, z vrchnej strmšej pasáže si nepriniesla rýchlosť, akú by potrebovala do zvyšku jazdy.

Petra Vlhová v Top 3 v pretekoch Svetového pohára



bilancia 20 – 14 – 10 (celkovo 44)

1. miesto –(Švéd., 13. 12. 2015), slalom1. miesto –(USA, 18. 3. 2017), slalom1. miesto –(Fín., 11. 11. 2017), slalom1. miesto –(Švaj., 28. 1. 2018), slalom1. miesto –(Rak., 28. 12. 2018), obrovský slalom1. miesto –(Nór., 1. 1. 2019), mestské preteky, resp. paralelný slalom1. miesto –(Rak., 8. 1. 2019), slalom1. miesto –(Slov., 1. 2. 2019), obrovský slalom1. miesto –(ČR, 8. 3. 2019), obrovský slalom1. miesto –(Švaj., 15. 12. 2019), paralelný slalom1. miesto –(Chor., 4. 1. 2020), slalom1. miesto –(Rak., 14. 1. 2020), slalom1. miesto –(Tal., 18. 1. 2020), obrovský slalom1. miesto –(Slo., 16. 2. 2020), slalom1. miesto –(Fín., 21. 11. 2020), slalom1. miesto –(Fín., 22. 11. 2020), slalom1. miesto –(Rak., 26. 11. 2020), paralelný obrovský slalom1. miesto –(Chor., 3. 1. 2021), slalom1. miesto –(SR, 7. 3. 2021), obrovský slalom1. miesto –(Švéd., 12. 3. 2021), slalom2. miesto –(Chor., 3. 1. 2017), slalom2. miesto –(USA, 26. 11. 2017), slalom2. miesto –(Fr., 20. 12. 2017), paralelný slalom2. miesto –(Fín., 17. 11. 2018), slalom2. miesto –(USA, 25. 11. 2018), slalom2. miesto –(Švaj., 9. 12. 2018), paralelný slalom2. miesto –(Fr., 22. 12. 2018), slalom2. miesto –(Rak., 29. 12. 2018), slalom2. miesto –(Chor., 5. 1. 2019), slalom2. miesto –(USA, 1. 12. 2019), slalom2. miesto –(Rak., 28. 12. 2019), obrovský slalom2. miesto –(Slo., 15. 2. 2020), obrovský slalom2. miesto –(Nem., 1. 2. 2021), super G2. miesto –(SR, 6. 3. 2021), slalom3. miesto –(Rak., 15. 1. 2016), slalom3. miesto –(Fín., 12. 11. 2016), slalom3. miesto –(Švéd., 30. 1. 2018), mestské preteky, resp. paralelný slalom3. miesto –(Švaj., 4. 3. 2018), alpská kombinácia3. miesto –(ČR, 8. 3. 2019), slalom3. miesto –(And., 16. 3. 2019), slalom3. miesto –(And., 17. 3. 2019), obrovský slalom3. miesto –(Rak., 17. 10. 2020), obrovský slalom3. miesto –(Fra., 12. 12. 2020), obrovský slalom