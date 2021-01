Video: Vlhová vyhrala slalom v Záhrebe

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová rovnako ako vlani vyhrala slalom Svetového pohára v Záhrebe. V nedeľňajších pretekoch odsunula o päť stotín na druhú priečku Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú. Pripísala si na konto 18. triumf v SP, 11. v slalome. Tretia skončila so stratou 22 stotín Švajčiarka Michelle Gisinová.



Vďaka zisku 100 bodov si Slovenka upevnila vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu i v priebežnej klasifikácii disciplíny. V počte triumfov v SP sa v historických tabuľkách vyrovnala Američanke Tamare McKinneyovej, jedno víťazstvo ju delí od Rakúšanky Anity Wachterovej a Nemky Viktorie Rebensburgovej. "Som rada, že som v Záhrebe opäť vyhrala, určite mi to pridá na sebavedomí. Bolo to náročné. V slalome som hľadala formu. Druhé kolo nebolo úplne ideálne, no v záverečných metroch som sa snažila tlačiť lyže do cieľa. Som rada, že to vyšlo. Je to veľmi emotívne víťazstvo," uviedla v cieli Vlhová, ktorá v Záhrebe obhájila Trofej snehovej kráľovnej.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa teší v cieli zo svojho víťazstva v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Záhrebe 3. januára 2021.

Foto: TASR - Martin Baumann





Z predchádzajúcich piatich súťaží v chorvátskej metropole má Slovensko na konte až tri víťazstvá. V roku 2017 sa radovala Veronika Velez-Zuzulová a Vlhová teraz pridala svoj druhý úspech. Sľubnú východiskovú pozíciu si vytvorila už v 1. kole. V náročných podmienkach sa usadila na čele s náskokom 32 stotín pred Liensbergerovou. Tretia bola s odstupom 38 stotín Gisinová, štvrtá štvornásobná záhrebská šampiónka Američanka Mikaela Shiffrinová.



Slovenská reprezentantka štartujúca s číslom 3 predviedla na rytmickej trati dynamickú jazdu. Po úvodnom medzičase mierne strácala na dovtedy vedúcu Rakúšanku Chiaru Mairovú. Strednú časť trate však zvládla najlepšie zo všetkých. "Som spokojná. Úprimne, nemala som zo svojej jazdy až taký dobrý pocit. V niektorých pasážach som mala dojem, že robím trochu chyby a že som ďaleko od bránok. Podmienky sú ťažké, trať je hrboľatá. Dokázala som sa však s náročnými podmienkami vyrovnať lepšie ako v Semmeringu. V druhom kole to bude ešte boj, všetko je otvorené," uviedla Vlhová pre RTVS.



V 2. kole, už pod umelým osvetlením, to najlepšie pretekárky na rozbitej trati nemali jednoduché. Vlhová si však napriek chybám v spodnej časti udržala tesný náskok. Je to jej tretí slalomový triumf v sezóne a jubilejné 40. pódiové umiestnenie v kariére. V novembri Slovenka vyhrala oba slalomy vo fínskom Levi a premožiteľku nenašla ani v paralelnom obrovskom slalome v rakúskom Lechu. V celkovom poradí SP vedie pred Gisinovou o 128 bodov, v hodnotení slalomu má pred Helvétkou 65-bodový náskok.

Výsledky slalomu SP žien v Záhrebe:

1. Petra VLHOVÁ (SR) 1:59,08 min.,

2. Katharina Liensbergerová (Rak.) + 0,05 s,

3. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,22,

4. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,27,

5. Erin Mielzynská (Kan.) +1,40,

6. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,46,

7. Kristin Lysdahlpvá (Nór.) +1,74,

8. Lena Dürrová (Nem.) +1,91,

9. Chiara Mairová (Rak.) +2,42,

10. Mina Fürstová Holtmannová (Nór.) +2,56



Celkové poradie SP (po 11 z 33 súťaží):

1. VLHOVÁ 615 bodov,

2. Gisinová 487,

3. Shiffrinová 385,

4. Liensbergerová 380,

5. Federica Brignoneová (Tal.) a Marta Bassinová (Tal.) obe 323



slalom (4):

1. VLHOVÁ 350,

2. Gisinová 285,

3. Liensbergerová 280,

4. Shiffrinová 235,

5. Holdenerová 185,

6. Katharina Truppeová (Rak.) 112