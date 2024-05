Video: Životopisná dráma Back to Black je poctou talentu Amy Winehouse

Krátky, ale o to intenzívnejší životný príbeh Amy Winehouse mapujúci obdobie tvorby albumu Back To Black prináša rovnomenný film venovaný speváckej hviezde. Životopisnú drámu prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK od štvrtka 16. mája.



"Chcela som Amin príbeh natočiť z jej pohľadu. Jediná pravda o jej živote sa skrýva v jej piesňach. Preto som sa rozhodla vyrozprávať príbeh jej slovami, v jej textoch. V nich sa vyznáva zo svojej lásky, z bolesti, zo svojich sklamaní. Sú plné hlbokých emócií a neraz aj drsného humoru," hovorí režisérka Sam Taylor-Johnson.



Vo filme potvrdí, že život a kariéru Winehousovej (speváčku stvárňuje Marisa Abela) zásadne ovplyvnili dvaja ľudia. Prvou bola speváčkina babička Cynthia (Lesley Manville), svojrázna, oduševnená a originálna žena, ktorá jej odovzdala svoju živočíšnu povahu, lásku k džezu, túžbu ísť vždy svojou cestou a nerobiť kompromisy. Druhým človekom bol jej priateľ Blake, ktorého si zahral Jack O´Connell.



"Život s ním bol ako jazda na šialenej horskej dráhe, počas ktorej Amy prepadla viacerým závislostiam. Paradoxne, v najťažšom období svojho života, keď prišla o obe tieto opory (jej stará mama zomrela na rakovinu pľúc a s Blakom sa rozišli), nahrala svoj zásadný album Back To Black," uvádza distribučná spoločnosť. Vďaka albumu, ktorý patrí k tomu najlepšiemu, čo v hudbe 21. storočia dodnes vzniklo, sa Amy stala superhviezdou a dala sa opäť dokopy s Blakom. Ale celosvetová pozornosť, ktorej sa jej dostávalo, nemala u krehkého dievčaťa šancu, hoci sa o to snažila a takmer sa jej to podarilo. Album, ktorý filmovej novinke prepožičal názov, získal päť cien Grammy, predalo sa z neho viac ako 16 miliónov kópií a vo filme zaznejú jeho zásadné piesne vrátane Rehab, Love is a Losing Game a titulnej skladby Back To Black.



Film vykresľuje živý, pulzujúci obraz ulíc Camdenu, ktoré speváčka nazývala svojím domovom. Zachytáva jej boje s celosvetovou slávou, vzdáva hold Aminmu umeniu, vtipu a úprimnosti a zároveň sa snaží pochopiť jej démonov. Životopisná dráma je aj neúprosným pohľadom na súčasnú mašinériu celebrít a poctou talentu, ktorý sa objaví len raz za dlhý čas.